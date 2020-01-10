Türkiye'de üretimine son yıllarda başlanan, turpgiller ailesinin en sevimli üyesi, minik yeşil matruşka sebze Brüksel lahanası sürekli karşımıza çıkıyor. Ben de bu şirinlik abidesi sebzeyi mercek altına altım. Çoğunlukla et yemeklerinin yanında garnitür olarak sotelenen ya da haşlanıp zeytinyağı ve limon ile salatası yapılan bu minik sebze, mutfakta çalışırken bana çok ilham verdi.



ÇITIR BRÜKSEL LAHANASI



Çıtır çıtır sebzeler son zamanlarda favori atıştırmalıklarım. Balkabağından pancara, karalahanaya kadar birçok sebzeyi fırınlayarak çıtır çıtır cips halinde, yanında lezzetli bir yoğurtlu dip sos ile tüketmek müthiş keyif veriyor bana. Brüksel lahanasını çıtırdatmayı denerken aklıma türlü fikirler geldi. Bilenler bilir, karnıbaharları kızarttığımız yumurta, un ve sodalı bir tür karışım vardır. 'Acaba Brüksel lahanalarını böyle mi kızartsam?' dedim. Sonra güzel bir pane harcı yapıp önce yumurtaya, sonra pane harcına buladığım Brüksel lahanalarına patates kroket muamelesi yapmak geldi. En sonunda fırınlamaya karar verdim. Daima mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



BRÜKSEL LAHANASI BÖREĞİ



YAPILIŞI: Lahanaların dış kabuklarını temizleyip sirkeli suda bekletiyoruz. Zeytinyağında arpacık soğanları ve sarımsakları soteliyoruz. Küp küp doğradığımız patates ve havucu ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. Salçayı biraz su ile ezip ilave ediyoruz ve Brüksel lahanalarını bütün olarak atıyoruz. Tuz, karabiber ve bir su bardağı kadar kaynar su ilavesi ile kısık ateşte pişiriyoruz.



MALZEMELER

1 paket Brüksel lahanası

250 gr. arpacık soğan

1 adet havuç

1 adet patates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Zeytinyağı, tuz, karabiber



ÇITIR BRÜKSEL LAHANASI



YAPILIŞI: Brüksel lahanalarını önce buharda haşlıyoruz ve çok yumuşamadan alıyoruz. Rendelenmiş parmesan ve galeta ununu karıştırıyoruz. Brüksel lahanalarını henüz ıslakken bu karışıma buluyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında çıtır çıtır olana dek pişiriyoruz.



MALZEMELER

1 paket Brüksel lahanası

1 kase galeta unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan



BRÜKELLAHANASI MÜCVERI



MALZEMELER

2 adet patates

2 adet havuç

1 paket Brüksel lahanası

2 adet taze soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Tuz ve karabiber

Bir miktar zeytinyağı

YAPILIŞI: Brüksel lahanalarını ve taze soğanı ince ince doğruyoruz, rendelenmiş havuç ve rendelenmiş patatesle karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ilave edip mücver harcı elde ediyoruz. Bir tavada iki yemek kaşığı zeytinyağını kızdırıyoruz, mücver harcından büyükçe bir kepçe alıyoruz ve üzerine bastırarak tavaya yayılmasını sağlıyoruz. Arkalı önlü çevirerek pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Daha hafif bir mücver için üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ile fırınlayabilirsiniz. Ayrıca severseniz doğranmış maydanoz ve dereotu da çok yakışıyor.