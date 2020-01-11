İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir menü hazırladım. Her hafta 30 dakikada hazırlayabileceğiniz sofralar kuruyorum. Soranlar oluyordur, 'Saat mi kuruyorsun bunları hazırlarken?' diye. Hayır tabii ki ancak birçok kez denedim, 300 bölüm '30 Dakikalık Yemekler' isimli yemek programı yapmıştım. 30 dakikada bazen üç, bazen dört, bazen de esaslı tek bir yemek hazırlayabiliriz. Özellikle çalışan kadınların işine yarayacaktır bu tarifler.



TAHİN, SUCUK, PATLICAN



Tahinli patlıcan ezme yatağında sucuk köfteyi denemenizi öneririm. Türk damak tadına en uygun lezzetlerden biri. Temelde köz patlıcan veya yoğurtlu patlıcan ezme ya da patlıcan beğendi gibi türlü türlü patlıcan yatağında yemekler hazırlanırken, tahinli patlıcan ezmesi lezzeti ile fark yaratıyor. Meze olarak da sunulabilir, kanepe üstlerine de sürülebilir. Sucuk köftesi ise bana göre çok esprili bir yemek çünkü kıymanın içinde, rondodan çekilmiş sucuk var.



HAVALI SOFRALAR



Havalı sofralar hazırlamanın, ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki, aslında her şey mutfağınızda yeterli malzeme olup olmamasına bağlı. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir ama tüm günü yemek yaparak geçirmeye gerek yok. Bu menü hem çok havalı, hem de hazırlamak 30 dakika alıyor.



BUĞDAY SALATASI





YAPILIŞI: Marul yıkanır ve içinden çanaklar çıkarılır. Biberler minik minik doğranır ve tüm malzeme iyice karıştırılıp salata kaselerine doldurulur.

MALZEMELER

Marul

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım kırmızı kapya biber

1 adet köy biberi

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz



FIRINDA NEFIS HELVA



YAPILIŞI: Tahin helva ve havuç rendelenir. Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu ile ezilir. Güveç kaplara konup nar ile süslenerek servis edilir.

MALZEMELER

1 paket tahin helva

1 adet havuç

1 portakal kabuğu rendesi

1 portakalın suyu

Nar taneleri (Süslemek için)



TAHİNLİ PATLICAN EZME YATAĞINDA SUCUK KÖFTESİ



MALZEMELER

2 adet közlenmiş bostan patlıcan ya da közlenmiş patlıcan konservesi

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım limonun suyu

ÜZERİ İÇİN:

Zeytinyağı

Kırmızı biber

SUCUK KÖFTESI İÇİN:

Yarım kilo kıyma

1 kangal sucuk

1 adet soğan

100 gr. ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Patlıcanlar ızgarada közlenir. Soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla patlıcanların içi çıkartılır ve çatal ile iyice ezilir. Ya da hazır konserve közlenmiş patlıcan kullanılır. Yarım limonun suyu katılarak karıştırılır. Bir kasenin içerisine yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, tuz, zeytinyağı katılarak karıştırılır. Ezilmiş patlıcanın içerisine alınarak karıştırılır. Maydanoz ilave edilerek renklendirilir. Sucuklar doğanır ve rondoda çekilir. İçine kıyma, soğan ve baharatlar eklenerek robotta çekmeye devam edilir. En son ekmek ilavesiyle yoğurulur, şekil verilir. Teflon tavada arkalı önlü pişirilir. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis edilir.