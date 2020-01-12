Bugün de 29.90 TL'ye sofra hedefimi bugünde tutturduğum için çok mutluyum. Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar bütün tabakları barındıran çok güzel bir sofra oldu bence. Sizin için en sevdiğim çorbalardan biri olan közlenmiş kırmızı biber çorbası yaptım. Bu çorbanın en önemli özelliklerinden biri, içine gizlediğim süprizi. Ayrıca, uygun bütçeli ancak lezzetinden asla taviz vermeyen bir karnıyarık da yaptım. Hatta patlıcanları kızartmaz fırınlarsanız çok daha hafif ve leziz bir sonuç alırsınız. Size tatlı olarak önerdiğim aşure tadındaki muhallebiyi mutlaka denemelisiniz. Hepinize afiyet olsun.



KÖZLENMİŞ BİBER ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet közlenmiş kırmızı biber konservesi ya da yarım kg. kırmızı kapya biber

1 adet 300 ml. çiğ krema

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım et bulyon

1 yemek kaşığı un

SERVİS İÇİN:

2 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Biberleri közlüyoruz, kabuklarını soyuyor ve ince ince doğruyoruz. Çorba tenceresinde yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğradığımız közlenmiş biberleri ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz. Aarzuya göre acı ilavesi yapabilirsiniz. İyice kaynayınca ocağı kısıp kremayı ilave ediyoruz, İki dakika daha kaynatıp blendar'dan çekiyoruz. Servis ederken labne ve süzme yoğurdu karıştırıp kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne döküyoruz. Çorbayı içerken kaşığa gelen bu enfes lezzetin ne olduğunu soran kimseye söylemiyoruz.



TAVUK KIYMASINDAN KARNIYARIK



MALZEMELER

6 adet patlıcan

200 gr. tavuk kıyması

1 adet kuru soğan

2 yeşil sivri biber

1 kırmızı biber

2 domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Kızartmak için ayçiçek yağı

Süslemek için çeri domates

YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve kızartıyoruz. Havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağını çekmesini sağlıyoruz. Soğanı, sarımsakları ve biberleri minik minik doğruyoruz ve soteliyoruz. Pişince tavuk kıymasını ilave edip pişirmeye devam ediyoruz Kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz, tuz karabiber, kırmızı toz biber ve kekik ile lezzetlendiriyoruz. Ortalarını yardığımız patlıcanların içine tavuklu harcı paylaştırıp bir fırın kabına alıyoruz. Biber salçasını su ile açıp karnıyarıkların üzerine döküp önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. İsterseniz çeri domatesler ile süsleyebilirsiniz.



KURU MEYVELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı kuru incir

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı portakal kabuğu SÜSLEMEK IÇIN:

Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fısıtığı ya da badem

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.