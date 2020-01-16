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İDİL ÇİMRİN
16 Ocak 2020, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Portakallı tarifler

C vitamini içeriği sebebiyle kış aylarında yakalandığımız hastalıklarda hep baş ucumuzda bulunan, büyüklerin tüm sağlık tavsiyelerinin baş kahramanı olarak rolünü kimseye kaptırmayan portakalın, meyvesinin yenmesinin yanısıra, kabuğunun rendelenmesi efsanevi aromalara sebep olur. İdilika'nın Mutfağı bugün hem reçeli, hem konservesi yapılan, etli dilimleri olan, doğal suyu ve keskin tatlı lezzetiyle meşhur, mis kokulu portakal ile doldu taştı.

ÇORBAYA DA PORTAKAL

Dışarıda kar yağarken üşüyen bünyelerimizin en büyük ihtiyacı sıcacık bir çorbadır öyle değil mi? Tavuk suyu çorba, her daim iç ısıtan ve şifa dağıtan imajıyla öne çıkar. Bugün tavuk suyuna çorbaya yeni boyut kazandırarak kış sofralarında daha besleyici bir hal almasını sağlamak istedim ve içine portakal suyu ilave ettim. Nasıl olur diye merak edenler, neden duruyorsunuz? Hadi deneyin şifa kaynağı çorba tarifimi...

PORTAKAL AROMALI TAVUK SUYU ÇORBA

MALZEMELER
1 adet yeşil köy biberi
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet haşlanmış tavuk göğsü
1 adet portakalın suyu
3 su bardağı tavuk suyu
Tuz
Karabiber
MEYANESİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI: Öncelikle tüm çorba malzemesini tencereye aktarıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir yerde meyane malzemesini çırpıp alıştıra alıştıra çorbaya ilave ediyoruz.

PORTAKALLI BALBAKAĞI TATLISI

MALZEMELER
1 kg. organik balkabağı
2 adet portakal
3 su bardağı toz şeker
SERVİS İÇİN:
1 kase file Antep fıstığı
100 gr. kaymak
YAPILIŞI: Balkabakları üzerine portakal dilimleri dizilir. Toz şeker ve bir su bardağı su ilave edilip kısık ateşte pişirilir. Kaymak ve Antep fıstığı ile servis edilir. Bir kere bu tatlıyı deneyin, bir daha kabak tatlısını portakal olmadan pişirmeyeceksiniz. Bu konuda o kadar iddialıyım. Bir aile geleneği olarak bizler, balkabağı tatlısını daima portakal ile pişiriyoruz. Portakalın suyu kabağa nüfuz ediyor ve servis ederken en üste eklenen portakal reçeli dilimleri kapış kapış bitiriliyor.

PORTAKALLI HAVUÇLU AVCI BÖREĞİ

MALZEMELER
KREP İÇİN:
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Tuz
Karabiber
İÇ MALZEMESİ İÇİN:
1 kg. havuç
1 adet portakalın suyu ve rendesi
2 yemek kaşığı lor peyniri
2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
KIZARTMAK İÇİN:
2 adet yumurta
1 kase ekmek kırıntısı
Ayçiçek yağı
YAPILIŞI: Krep malzemesini çırpıp yağladığınız krep tavasına birer kepçe dökün. Arkalı önlü pişirin. İç malzemesi için; sarımsak, rendelenmiş soğan ve rendelenmiş havucu, portakal suyuyla pişirip soğutun. Portakal kabuğu rendesi ilave edin. Kreplerin içine pişmiş havucu ve peynirleri koyup rulo halinde sarın. Krep rulolarını önce çırpılmış yumurtaya, sonra ekmek kırıntısına bulayıp kızgın yağda kızartın ve ortadan ikiye keserek ara sıcak olarak servis edin.

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