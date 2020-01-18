Eskiden beri bayatlayan tüm yiyecekler bana dert olmuştur. Ya bayatlamadan hemen buzluğa atıp donduruyorum ya da bayatladıysa bile küflenene kadar olan süreçte yakalıyorum, mutlaka değerlendiriyorum. Börekler, köfteler, mücverler, poğaçalar, artık aklıma ne gelirse; kimine göre uçuk kaçık gelebilecek bir sürü yöntemle bayatlamış yiyecekleri değerlendirme konusunda ihtisas yaptım resmen.

Annemden bana geçmiş bir kültür bu; kalmış hiçbir yiyeceği atmamak. Ancak küflenmiş, ekşimiş olması lazım ki biz o yiyeceği atalım. Makarna haşladığımız faydalı su dahil olmak üzere, kalmış salata soslarını bile saklayıp mutlaka değerlendiriyoruz. Bugün bayatlamış kek ya da brownie nasıl değerlendilir diye düşündüm ve bu konu üzerinde çalışınca bakın ne reçeteler çıktı...



BAYAT BROWNIE'DEN SUPANGLE



MALZEMELER

Bayatlamış brownie

1 lt. süt

1.5 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı un

1 kahve fincanı buğday nişastası

1 kahve fincanı mısır nişastası

3 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta sarısı

80 gr. bitter çikolata

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta sarısını ve sütü çırpıyoruz. İçine toz şeker, kakao, nişasta, un ve vanilya ilave edip karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bitter çikolatayı parçalara ayırıp ilave ediyoruz. Servis edeceğimiz kuplara bayatlamış brownie'leri paylaştırıyoruz ve supangleyi üzerine döküyoruz. Kalan brownie parçaları ile süsleyerek servis ediyoruz.



BAYAT KEKTEN CAKEPOPS



MALZEMELER

Bir miktar bayatlamış kek

1 paket hazır çikolata sos

Bulamak için file Antep fıstığı, toz fındık, file badem

YAPILIŞI: Bayatlamış kekleri rondodan çekiyoruz. Çikolata sosu, paketin üzerinde yazan ölçü ile pişiriyoruz. Tüm malzemeyi koyu bir kıvam olacak şekilde karıştırıp yoğuruyoruz. Top top yuvarlayıp Antep fıstığı, fındık ve bademe bulayarak servis ediyoruz.



AY ÇÖREĞİ



MALZEMELER

150 gr. oda ısısında tereyağı

1 adet yumurta ve 1 adet yumurta beyazı

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

3 su bardağı rondodan çekilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Hamur için; un hariç tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz, üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz, minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler kopartıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup fotoğraftaki gibi kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.