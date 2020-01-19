Herkese iyi pazarlar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, hepimizin çok severek yediği lahmacunu sizler için evde pişirdim ve sonuç inanılmaz oldu. Mardin ve Şanlıurfa'ya ait olan lahmacun, bölgede közlenmiş patlıcanla beraber tüketiliyor ki; benim en sevdiğim lahmacun yeme biçimi böyle. Küçük bir İdilika eklemesi olarak, üzerine roka ve hafif nar ekşisi gezdirmek, közlenmiş patlıcan ile enfes bir sonuç ortaya çıkarıyor. Malzemeler yöreye ya da mevsime göre değişiklikler gösterebiliyor. Hazırlanışı tam beş dakika alan, hazır yufkadan şipşak lahmacun ile, evde lahmacun yapma işini hızlandırıp aile boyu lahmacun keyfi yaşayabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



LAHMACUN HAMURU



MALZEMELER



2.5 su bardağı un

1 çay kaşığı kuru maya

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml. su

1 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI: Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz ve yoğuruyoruz. İçini yağladığımız bir kabın içerisine alıp kabarmasını bekliyoruz. Ardından hamuru tezgaha alıp bezeler kopartıyoruz. Her bezeyi merdane ile incecik açıyoruz.



GARANTİLİ HARÇ İLE LAHMACUN



MALZEMELER



300 gr. yağlı kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



YAPILIŞI: Açtığımız hamurun içine harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Teflon tavayı ısıtıp lahmacunu pişiriyoruz. Hamur kısmı pişince, önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Servis ederken lahmacunun tam ortasına közlenmiş patlıcan, roka ve çok az nar ekşisi koyarsanız herkes bu lezzete bayılacaktır.



ŞİPŞAK LAHMACUN



MALZEMELER



2 adet yufka

1/2 çay bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ



KIYMALI HARÇ İÇİN:

200 gr. dana kıyma

2 adet domates

1 adet soğan

1-2 adet yeşil biber

1 adet küçük kırmızı biber

1 tutam maydanoz

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1.5 tatlı kaşığı tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Kıymalı harç için; malzemeyi rondoda çekip kıyma ile karıştırıyoruz. Su ve sıvı yağı bir kasede karıştırıp yufkaların arasına sürüyoruz. Yufkaları üst üste koyuyoruz. Bir tabak ya da çaydanlık kapağı yardımı ile kesiyoruz. Üzerine kıymalı harcı yayıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.