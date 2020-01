Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tam 30 dakikada hazırlanabilecek, son derece lezzetli ve bir o kadar pratik balık tariflerine yer veriyorum. Balık sofrası hazırlamak, diğer sofralara nazaran her zaman çok daha kolay olmuştur. Balık sofrasının hakkını vermek için illa ki fırında balık yapılır. Hazırlanması en kolay olan ana yemek fırın balıktır. Çoğunlukla her şeyi çiğden dilimler, fırına atarsınız; sonuç her zaman enfes olur. Bu sofranın olmazsa olmazından bir diğeri de roka salatasıdır. İstediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz bu salatanın yapımı son derece basit olduğu için tarifini burada vermeye gerek görmüyorum. Olmazsa olmazlardan biri ya ara sıcak ya da meze çeşitleridir. Ben bugün size misafirlerime sıklıkla yaptığım, gerçekten çok sürpriz bir lezzet olan tereyağında karides tarifi veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FIRINDA SOMON



MALZEMELER

4 adet somon fileto

Bir miktar maydanoz ve dereotu

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

Süslemek için 3 adet limon

YAPILIŞI: Somon filetoları yıkayıp süzüyoruz. Zeytinyağı, sarımsak, maydanoz, dereotu, hardal, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp somonların üzerine döküyoruz. Cam fırın kabına alıp üzerlerine halka halka kestiğimiz limonları diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişiriyoruz.



FIRINDA HELVA



MALZEMELER

1 paket tahin helva

1 adet portakalın suyu

1 adet havuç

1 avuç kadar ceviz için

YAPILIŞI: Rendelenmiş havucu ve tahin helvayı portakal suyu ile eziyoruz. Dövülmüş ceviz de ekliyoruz, karıştırıp güvece alıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Tahin helvayı ezerken portakal suyu az gelir de kıvamı koyu olursa, süt ilavesiyle kıvamını daha akışkan hale getirebilirsiniz.



TEREYAĞLI SÜRPRİZ KARİDES



MALZEMELER

750 gr. karides

4 yemek kaşığı tereyağı

4-5 diş sarımsak (dövülmüş ince kıyılmış veya doğranmış)

1 adet portakalın suyu

Zerdeçal

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Öncelikle iki yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritiyoruz. Karidesleri tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ile beraber pembeleşinceye kadar hafif karıştırarak iki-üç dakika kavuruyoruz. Altını kapatıp karidesleri kenara alıyoruz. Ayrı bir tavada iki yemek kaşığı tereyağını eritip sarımsakları kavuruyoruz. Bir fincan su ve portakal suyunu tavaya döküyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıp biraz suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Kenara aldığımız karideslerle karıştırıyoruz.



PÜF NOKTASI

Teflon tava yerine güveç de kullanabilirsiniz. Sofraya getirdiğinizde daha uzun süre sıcaklığını koruyacaktır