İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pancarlı nefis lezzetler var. Olağanüstü rengi olan pancar, belatain grubu madde olduğu için her türlü sağlık problemine şifa görevi görgörüyor, kanın temizlenmesine ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı oluyor. Mevsimin öne çıkan mucizevi sebzelerinden pancarı aldım manavdan, çocuklar için daha cazip hale gelecek tarifler bulmak istedim. Çünkü haşlanmış hali çok leziz değil. Kimi sirke ve tuz ile kolay turşusunu kurup tadına bayılır, kimisi de rendelenmiş olarak salatalara ekler ya da süzme yoğurtla karıştırıp enfes mezeye çevirir.



PEMBE KÖFTELER

Pembe köfteler, fellah köftesinden esinlenilerek hazırlandı. Ancak fellah köftesinin şahane bir salçalı sosu var. Renkleri net gösterebilmek adına salçalı sos dökmeyip yoğurtla servis ettim. Pancarlı krebi besleyici hale getirmek isterseniz, buğday unu ile yapabilirsiniz. İster aralarına labne sürüp pasta gibi yapın, isterseniz birer birer servis edin.



PANCARLI PATATES PÜRESİ



MALZEMELER



2 adet haşlanmış patates

1 adet haşlanmış pancar

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber



YAPILIŞI: Pancarı ve patatesi rendeleyip kaşar peyniri ve baharatlarla birlikte karıştırıyoruz. Et ya da tavuk yanında servis ediyoruz.



PEMBE KREP



MALZEMELER



1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı haşlanıp ezilmiş pancar püresi

Ayçiçek yağı

Tuz

Şeker



YAPILIŞI: Malzemeleri karıştırıyoruz. Krep tavasını yağlıyoruz ve krep harcından bir kepçe döküyoruz. Arkalı önlü pişirip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Bir kepçe krep harcını teflon tavaya döktüğümüzde bir-iki dakika içinde üstü gözenek gözenek oluyorsa, diğer tarafını çevirme vakti gelmiş demektir.



PANCARLI FELLAH KÖFTESİ



MALZEMELER



1.5 su bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kimyon

1 adet haşlanıp rendelenmiş pancar

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su



YAPILIŞI:

Bulgur ve pancarı yoğurup biraz bekletiyoruz, daha sonra diğer malzemelerle karıştırıyoruz. Minik toplar elde edip düğme şekli için baş parmağımızla bastırıyoruz. Kaynamış suda haşladığımız köfteleri, istediğimiz bir çeşit yoğurt sos yatağında servis edebiliriz.



PANCARIN FAYDALARI

Egzersiz öncesi içilen pancar suyu, dayanıklılığı artırır.

Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini içerir.

Bağırsak çalıştırıcı, hazım kolaylaştırıcı, yoğun lifli bir yapısı vardır.

Sinir ve kas fonksiyonlarını güçlendirici potasyum deposudur.

Zedelenmeden yıkanması gerekir. Çok faydalı olan betalainler, ısıya fazla dayanıklı olmadıklarından fazla haşlamamak gerekir.

Besin değerini kaybetmemesi için en sağlıklısı çiğ olarak tüketilmesidir.