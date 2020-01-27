Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizlere, sürprizli tarifler vereceğim. Bilenler bilir; Paprica, 1996 yılından bu yana Alsancak'ta bulunan, İzmir için vazgeçilmez bir restorandır. İzmirlilerin gönlünde taht kurmuş lezzetleri bizzat deneyimlemek için mekanın sahibi ünlü diş hekimi Atay Utlulığ ile muhteşem bir yemek yedik.



ÇİKOLATA RÜYASI



Tabii ben rahat durur muyum, hemen koştum mutfağa ve açıldığı ilk günden beri Paprica mutfağının değişmez şefi olan İbrahim Usta'dan bu güzel lezzetlerin tariflerini sizler için öğrendim. Buranın o kadar tatlı ve sıcak bir ortamı var ki, bir kere gelince kalkmak bilemedim tabii. Mutfakta saatler geçirdikten sonra İdilika'ya özel lezzetlerden birkaç tanesini de beraber pişirdik. Böylesi bir İzmir efsanesi ile yolum kesiştiği için çok mutluyum. Bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak ve ani gelen tatlı krizlerine çözüm olabilecek fincanda çikolata rüyasını da beraber yaptık. Tam sufle tadında, sıcacık ve şahane bir fikir bence. Çıtır nohutlar ise son zamanlarda benim mutfağımda sürekli hazırladığım aşırı sürprizli bir lezzet. İster kızartın, ister fırınlayın. Çıt çıt nohut lezzetini mutlaka denemelisiniz. İdilika'nın Mutfağı'ndan bu günlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinizin eline sağlık...



FİNCANDA ÇİKOLATA RÜYASI



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

125 gr. bitter çikolata

3 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 adet şekerli vanilin

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Ayrı bir yerde benmari usulü erittiğimiz çikolatayı ve tereyağını karıştırıyoruz. Ardından tüm malzemeyi yavaşça birbirine yedirerek karıştırıyoruz. Kahve fincanlarına döküp önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında pişiriyoruz. Dondurma ile servis ediyoruz.



ÇITIR NOHUTLU PANCARLI SALATA



MALZEMELER

1 kase haşlanmış nohut

100 gr. haşlanmış pancar

1 demet roka

100 gr. keçi peyniri

Karışık baharat

Kızartmak için sıvı yağ SOSU IÇIN:

Yarım portakalın suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Sos malzemesini karıştırıyoruz. Rokaları sosla buluşturuyoruz. Üzerine küp küp doğradığımız haşlanmış pancarları ekliyoruzNohutları kızgın yağda kızartıyoruz ve kızarınca karışık baharata buluyoruz. Keçi peynirinin içine baharat ekleyip top şeklinde yuvarlıyoruz ve salatayı süslüyoruz.