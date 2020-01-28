Herkese merhaba, bugün hemen herkesin mutfağında bulunan susamın en pratik ve lezzetli sunumları üzerine bir yazı hazırladım size. Susam tohumu, insanoğlunun bildiği en eski tohumlardan biridir. Hiç kimse susam tohumlarının kökenini kesin olarak bilinmese de, eski Mısırlıların bu tohumdan un elde ettikleri ve bu undan ekmek yaptıkları düşünülmektedir. Susam tohumlarının, ilk defa yemeklere bir çeşni, tat vermek için katıldığına ve yağı çıkarılabilen ilk bitki olduğuna inanılır. Susam; Asya, Avrupa, Anadolu ve özellikle de Hindistan'da yetişen küçük bir bitki ve bu bitkinin küçük ve sarımtırak tohumuna verilen isimdir. Susam tohumları mekanik şekilde sıkıştırılarak susamyağı elde edilir. Zeytinyağı gibi çözü ve yumuşatıcı özellikleri vardır. Yemek yağı olarak kullanıldığı gibi, tıp alanında da kullanılmıştır. Susamın en iyisi, taneleri büyük olanıdır. Susam tohumları halen Uzak Doğu yemeklerinde kullanılan yağın temel kaynağı konumundadır.



SUSAMLI SİMİT



MALZEMELER

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 adet yumurta (akını üzeri için ayırın)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurtanın akı dışında tüm malzemeleri bir kaba koyuyoruz, hamuru şekil verilecek kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar kopararak şekillendiriyoruz ve üste gelecek kısmını önce ayırdığımız yumurta akına, daha sonra bir tabağa koyduğumuz susama batırıyoruz ve tepsiye diziyoruz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



KAVRULMUŞ SUSAMLI KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin/ tereyağı

1 su bardağı susam

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya

Aldığı kadar un

ÜZERINE:

Pudra şekeri

Tarçın (İsteğe bağlı)

YAPILIŞI: Teflon tavada susamımızı kavuruyoruz. Karıştırma kabına yumuşamış yağı, sıvı yağı, pudra şekerini ve kavurduğumuz susamı ilave edip karıştırıyoruz. Unu azar azar ekliyoruz, vanilya ve kabartma tozuyla birlikte kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar alıp yuvarlıyoruz. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. 170-180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



SUSAMLI KEK



MALZEMELER

3 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 büyük çay bardağı çiğ susam

Kalıbı yağlamak için margarin veya tereyağı

YAPILIŞI: Önce kek kalıbımızı hazırlıyoruz. Kek kalıbının her yerini bir miktar tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. 1 büyük çay bardağı susamı kek kalıbının her tarafına dökerek yayıyoruz. Kek kalıbını bir kenarda bekletip kekimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yumurtaları derin bir kaba kırıyoruz. 1 su bardağı şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve süt ekliyoruz ve mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Elediğimiz un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ilave ederek yavaşça karıştırıyoruz. Karışımı kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış fırında 170 derecede üstü kızarana kadar pişiriyoruz.