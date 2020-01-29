İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, glutensiz beslenmenin baş tacı olan nohut ununu mercek altına alıyorum. Nohut unu ile neler üretebileceğimiz üzerine minik bir araştırma yaptım. 'Nerden çıktı bu glutensiz beslenme merakı?' diye soracak olursanız; gluten intoleransım olduğunu öğrendiğimden beri ekmek, makarna gibi yiyecekler tüketmiyorum ve bu uğurda alternatif un arayışlarına girdim.

Nohut unu için; önce nohutları akşamdan suya koyun, sabaha kadar suda bekletin. Suyu birkaç defa değiştirebilirseniz iyi olacaktır. Sabah, nohutların suyunu süzün ve bir fırın tepsisine yerleştireceğiniz pişirme kağıdının üzerine koyun. Fırını 150 dereceye ayarlayın ve yarım saat nohutların kavrulmasını sağlayın. İsterseniz bu işlemi kısık ateşte bir tavanın içinde de yapabilirsiniz. Kavurduğunuz nohutları bir poşete koyun.Üzerine sert bir cisimle vurup parçalanmasını sağlayın. Nohutları bir kahve öğütücüsünde ya da blenderda iyice un haline gelene kadar çekin. Nohut ununun iri parçalarını ayırmak için ince bir süzgeçten geçirin ve hava geçirmez bir kavanozda saklayın.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



NOHUT UNU İLE HUMUS



MALZEMELER

1 su bardağı nohut unu

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2-3 yemek kaşığı tahin

3-4 diş sarımsak

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kimyon

YAPILIŞI: Nohut unu, su ve sıvı yağ eklenerek pişirilir. Koyulaşıp fokurdayınca ocak kapatılır, baharatlar eklenir. Soğuyunca tahin, limon suyu ve sarımsak eklenip karıştırılır. Üzeri tane nohut ve taze naneyle süslenerek servis edilir.



NOHUT UNLU KREP



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı nohut unu

Maydanoz

Dereotu

İstenen ölçüde baharat

Kıvamına göre biraz su

Peynir

Domates

YAPILIŞI: Tüm malzemeler karıştırılır. Kısık ateşte çok az tereyağıyla arkalı önlü pişirilir. Üzerine istediğiniz ürünü sürüp yiyebilirsiniz.



NOHUT UNU EKMEĞİ



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı nohut unu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı sirke

1 küp şeker

Çörek otu veya susam

YAPILIŞI: Derin bir kasede iki adet yumurta çırpılır; içine bir su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı eklenip iyice çırpılır. Ardından iki su bardağı nohut unu eklenip çırpmaya devam edilir. Bir çay kaşığı mahlep, bir çay kaşığı karbonat eklenip karıştırılır. Bir yemek kaşığı sirke ve şeker ilave edilerek karıştırılır. Kek kıvamında bir hamur elde edilir. Yağlanmış tepsiye dökülür ve üzerine çörek otu veya susam serpilir. 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.