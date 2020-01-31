İdilika'nın Mutfağı'nda alelacele, son derece pratik, kolay bulunabilir malzemelerle lezzetli bir sofra hazırlıyoruz. İlk olarak, ismiyle akıllarımıza kazınmış, lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş kadınbudu köfte tarifi ile başlıyorum. Kadınbudu köfte, Osmanlı mutfağı yani saray mutfağı ve çevresinde yaşayanların yüzyıllar boyunca sofralarından eksik etmediği hoş ve lezzetli bir köfte çeşidi. Adının nereden geldiği meçhul... Kadınbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. Ayrıca önemli bir husus da ılık veya soğuk servis edilmesidir. Lezzetine ancak böyle varılır.



KÜÇÜK PÜF NOKTALARI



Sizlerle küçük bir püf noktası paylaşmak isterim. Patatesler haşladıktan sonra sıcaklığını kaybetmeden hemen tereyağı ve kaşar peyniri ile karıştırılmalıdır. Böylece çok daha lezzetli olacaktır. Bir porsiyonu yaklaşık 491 kaloridir. Patatesin nişasta içeriği yüksek olduğu için, kaşık kaşık yemenizi tavsiye etmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize afiyet olsun.



FIRINDA SÜRPRİZ PATATES PÜRESİ



YAPILIŞI: Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak olmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırına süreceğimiz tepsiye, ezdiğimiz patatesleri döküyoruz, içine süt, bir su bardağı kaşar peyniri, tuz ve margarini koyup tekrar homojen hale gelene kadar eziyoruz ve patatesleri tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER

6 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 gr. margarin veya tereyağ

Tuz



TURPLU CACİKİ



YAPILIŞI: Salatalıkları soyuyoruz. Turpla beraber rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. Tuz serpip sıkıyoruz v. Diğer malzemeyi bir kasede iyice çırpıyoruz. Salatalıkları ekleyip karıştırıyoruz. Zeytinyağı ve nane ile servis ediyoruz.



MALZEMELER

2 orta boy salatalık

1 adet rendelenmiş turp

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

3 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon kabuğu rendesi



KADINBUDU KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BULAMAK IÇIN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

KIZARTMAK IÇIN:

2-3 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Kıymamızı ikiye bölüyoruz. Yanmaz tavamıza iki-üç kaşık su ve kıymayı alıp kavuruyoruz. Kıymamızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarımızı ekliyoruz. Bir dakika kadar kavurup kıymamızı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan pirinci haşlıyoruz. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekliyoruz. Köfte harcımızı yoğuruyoruz. En az iki saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelerimize iri oval şeklini veriyoruz. Köftelerimizi önce un, sonra galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma buluyoruz, çırpılmış yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.