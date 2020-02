Herkese iyi pazarlar. Bugün size muazzam bir mantı tarifi vereceğim. Mantıya esas lezzeti veren ne hamuru, ne ince açılması, ne iç malzemesindeki etin bolluğu, ne de yoğurdun ev yapımı olmasından ileri geliyor. Bu mantının özelliği sosu. İki yaz önce en yakın arkadaşlarımdan biriyle Kaş-Kalkan tatili yapmıştım. O seyahatte tanıştığım işletmeci çok iddialı konuşuyordu. Biz kahvaltımızı yaparken, kendisi en iyi mantının kendisi tarafından yapılacağını söylüyordu. Boşnak, Gürcü, Özbek, Kayseri mantısı, Hıngel, çıtır mantı gibi ömrüm boyunca çok başarılı mantılar deneyip pişirdim. Her neyse biz tabii öğle yemeğinde soluğu beyefendinin yanında aldık. Aman Allah'ım o ne mantı, o nasıl bir sos! Müthişti.



SIRRI KAYMAKMIŞ



Efendim, öğrendim bu mantıyı bu kadar güzel yapan şeyin ne olduğunu. Biz sarımsaklı yoğurdun üzerine koyduğumuz sosunu çoğunlukla tereyağı ile yaparız ya, beyefendi kaymak kullanıyormuş. Pul biberli kaymak sos, mantıya bu kadar mı yakışır! Bu lezzete aşık oldum ve mantı üzerine tereyağı, sıvı yağ ya da biber salçası ile sos yapma adetlerimin tümünden vazgeçtim. Umarım deneyince siz de seversiniz.



EV YAPIMI MANTI



MALZEMELER

HAMURU İÇİN :

3 su bardağı un

1 adet yumurta

Tuz

Su İÇİ İÇİN :

250 gr. kıyma

1 küçük soğan

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

100 gr. kaymak

Pul biber



YAPILIŞI: Mantının içi için; soğanı rendeliyoruz, baharatları da ilave ederek kıyma ile hepsini karıştırıyoruz. Hamur için; tüm malzemeyi yoğuruyor, sert bir hamur elde ediyoruz. Hamuru 15 dakika kadar dinlendirip küçük bezeler halinde açıyoruz. Açtığımız yufkaları kare kare kesiyoruz, kıymalı harcı ortasına koyup üçgen şekilde kapatıyoruz. Mantımızı ister fırınlıyor, istersek de tuzlu kaynar suda haşlıyoruz. Şimdi aranızdan şöyle sesler duyar gibiyim: 'Neden kaynar suya et bulyon atmadın ya da neden mantıları et suyunda haşlamadın?' Böyle yapmıyorum, çünkü o kaymağımsı, enfes süt tadının önüne hiçbir şey geçmemeli bence. Servis tabağına aldığımız mantılarımızın üzerine önce sarımsaklı yoğurdu döküyoruz. Sonra erittiğimiz, hatta hafif kızdırdığımız, ardından altını kapatıp pul biberi içine atıp şöyle bir karıştırdığımız sosumuzu üstüne döküp mantımızı soframıza getiriyoruz.



PÜF NOKTASI



Her seferinde tekrar tekrar uğraşmamak ve yaptığınız mantıları buzlukta saklamak istiyorsanız; onları fırınladıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup dondurabilirsiniz.

Mantıya sos olarak sıvı yağ, tereyağı ya da kaymak; hangisini kızdırmak isterseniz isteyin, bence çok fazla kızdırmayın. Ayrıca altını kapatmadan hiçbir baharat ilave etmeyin. Baharatlar yanık bir kokunun çıkmasına neden oluyor.