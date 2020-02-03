Kışın simgesi kestane kebap, sokaklarda sıkça karşımıza çıkıyor. Her önlerinden geçişimde canım istiyor, vallahi diyet miyet dinlemiyorum, alıyorum. Yürüye yürüye, parmaklarım yana yana yiyorum. Kestane, eski zamanlardan beri insanların beslenmesinde önemli rol oynamış. Alp yöresindeki insanların dört-altı aylarını kestane yiyerek geçirdikleri rivayetler arasında. Kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri de, kestane kebabı soba üzerinde yapıp bütün aile bir arada yemek değil mi? Sırf bu sebepten bayılıyorum kış aylarına, evcimen ruhum besleniyor. Kaloriferli modern evlerimizde kestane kebabın nasıl yapılacağını özetliyorum: Süt kestaneleri yıkayıp kuruluyoruz. Üst tarafından birer çizik atıyoruz. Sadece üst ızgarası yanan bir fırında ya da teflon tavada pişiriyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



DAĞ MEYVELİ KESTANELİ TURTA



MALZEMELER



1 su bardağı süt

1 su bardağı eritilmiş margarin

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

2.5 su bardağı un

1 su bardağı haşlanmış kestane kırıkları

1 paket kabartma tozu



SÜSLEMEK İÇİN:

Çikolata parçaları, tarçın, dövülmüş ceviz, dondurulmuş böğürtlen, dondurulmuş vişne



YAPILIŞI:

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Margarin ve sütü ilave edin, çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu eleyip yumurtalı karışıma ilave edin. Haşlanmış kestane kırıklarını da ilave edip tahta kaşıkla karıştırıp fırın kabına alın. Üzerine çikolata parçalarını serpin. Böğürtlen, tarçın, vişne ve cevizle süsleyin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin. Üzerine çiğ krema dökerek sıcak servis yapabilirsiniz.



KESTANELİ FINDIK KREMASI



MALZEMELER



1 su bardağı fındık

80 gr. sütlü çikolata

80 gr. kestane püresi (Kestaneleri haşlayıp kendi suyuyla blendarda çekebilirsiniz)

3 yemek kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı bal

1 fiske tuz

200 ml. süt



YAPILIŞI:

Fındıkları fırına koyup, kokusu çıkana kadar kavurup un haline gelene kadar rondoda çekin. Sütlü çikolatayı, kaynar su dolu bir sos tenceresinin üzerindeki bir kaba koyun ve sürekli karıştırarak benmari usulü eritin. Süt, süt tozu, bal ve tuzu hafif ısıtın. Erimiş çikolata, fındık, kestane püresi ve sütü karıştırıp krema haline gelene kadar pişirin. Fındık kremasını kavanoza koyarak buzdolabında muhafaza edin.



KESTANELİ MUFFIN



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

4 adet yumurta

1 su bardağı haşlanmış kestane kırıkları

1.5 su bardağı kepekli un

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri çırpın. Diğer tüm sıvı malzemeyi ilave edip çırpmaya devam edin. Kepekli un, un, vanilya ve kabartma tozunu eleyin. Kestane ile birlikte karışıma ilave edin. Muffin kalıplarını yağlayın, ortalarına birer tane üstüne çizik atılmış çiğ kestane koyun. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.



PÜF NOKTASI

Muffin kaplarına kek hamurunu döktükten sonra kestaneleri hemen içine yerleştirmeyin. 15 dakika kadar kek pişsin. Arada çıkartıp çiğ kestaneleri ortalarına gömün. Böylece pişerken içine gömülmeyecek, muffinlerin tam üzerinde kestane kebap keyfini tatmış olacaksınız.