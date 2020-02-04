Hepinize merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda egzotik kokular yükseliyor. Baharatlı bonfile dilimleri, soya soslu sebze sotenin içinde gizlenmiş zencefil ve sarımsağın kokusu ve ananaslı kaju fıstıklı çilavın tropik tadı ve bütün bunların hazırlığının 30 dakikamı almış olması... Yurt dışından misafir geldiyse, farklı bir kutlama olacaksa ya da misafirler "Geliyoruz, bize sürpriz bir şeyler hazırla" dediyse, iç malzemelerin çoğunu kendi zevkinize göre değiştirerek çok acele bu sofrayı hazırlayabilirsiniz.



ALELACELE SOFRALAR



İşte benim uzmanlık alanım bu olsa gerek. Haldır haldır yemek yapmaya o kadar alışmıştım ki çiğ köfteden, pizzaya, eni konu İtalyan sofrasına, kahvaltı sofralarına kadar herşeyi 30 dakikada hazırlamaya programlamıştım kendimi. Birine özel yemek hazırlamanın hazzı benim için bambaşka. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



KAYISILI ÇİLAV



YAPILIŞI: Öncelikle pirinçleri, nişastasının iyice gitmesi için bir süre ılık suda bekletiyoruz. Bir tavada tereyağını ve sıvı yağı eritiyoruz. Yıkadığımız pirinçlerin suyunu süzdürüp tavaya alıyoruz. Üzerine tuz ve 1 su bardağı su ekliyoruz. Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte pişriyoruz. Mantarları ince ince dilimliyoruz. Bir teflon tavada yüksek ateşte soteliyoruz. Kaju fıstklarını, küp küp doğradığımız kayısıları ve sotelediğimiz mantarları çilav piştikten sonra ilave edip hepsini karıştırarak servis ediyoruz.



MALZEMELER

1 su bardağı yasemin pirinci

1 su bardağı ılık su

200 gr. mantar

1 avuç kuru kayısı

1 avuç tuzlu kaju fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ



AROMATİK BONFİLE DİLİMLERİ



YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Tava çok sıcakken bonfile dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Tereyağını bir tavada iyice eritiyoruz, baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen bonfileleri bu sosa bulayarak sebze sote ile beraber servis ediyoruz.



MALZEMELER

4 dilim dana bonfile

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz

Karabiber



SUSAMLI SEBZE SOTE



MALZEMELER

500 gr. brokoli

2 adet kırmızı kapyabiber

1 adet dolmalık sarı biber

200 gr. mantar

1 kahve fincanı soya sosu

2 yemek kaşığı susam

1 küçük parça zencefil

2 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Sebzeleri minik minik doğruyoruz ve yüksek ateşte teflon tavada ayrı ayrı soteliyoruz. Hepsini birleştiriyoruz. Vok tavaya zeytinyağını koyuyoruz, rendelenmiş zencefil ve rendelenmiş sarımsağı soteliyoruz. Soya sosunu da ilave edip bütün sebzeleri üzerine alıyoruz. Susamları döküp hepsini karıtırarak servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Sebzelerin pişme süreleri birbirinden farklı olduğu için, ben genel prensip olarak her zaman ayrı ayrı ön pişirme işlemi yapıp sonra beraber sotelemeyi tercih ediyorum.