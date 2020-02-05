İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hepimizin çokça sevdiği lezzetleri birleştirerek sunmaya çalışıyorum. Lazanyayı bir de böyle denemek istedim, inanır mısınız tadına doyamadım.



KEŞKÜL-Ü FUKARA

Keşkül denilen şey, esasen Hindistan cevizinin kabuğundan yapılan bir tür kap, çanak olarak geçmiş zamanlardan beri biliyormuş, ancak tatlı olarak nam salmasının ardında gerçekten bir hikaye var. Keşkül-ü fukara tam bir Osmanlı tatlısıdır. Hikayeye göre, Osmanlı döneminde devletin adaletini sağlamakla yükümlü kadılar ve dervişler, halkın maddi- manevi durumunu görüp değerlendirmede bulunmak için zaman zaman dilenci kılığına girerek Hindistan cevizi kabuğundan yapılan kap olan keşküllerle dilenirlermiş. Toplanan paraları devletin sahip olduğu aşevlerine götürüp yiyecek yapmaları sağlanırmış. Yapılan yemek bu kaplarda servis edildiği için keşkül adını almış. Bu tatlı yoksullara yardım amaçlı dağıtıldığı için yoksul çanağı ya da keşkül-ü fukara ismiyle anılmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TAVUK SUYUNA ÇORBA



MALZEMELER

1 adet yeşil biber

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet haşlanıp tiftilmiş tavuk göğsü

1 adet portakalın suyu

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

MEYANESİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle tüm çorba malzemesini tencereye aktarıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir yerde meyane malzemesini çırpıp alıştıra alıştıra çorbaya ilave ediyoruz.



ANTEP FISTIKLI KEŞKÜL



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi önce mikserle çırpıyoruz, ardından pişirip kaselere paylaştırıyoruz.



MALZEMELER

1 litre süt

2 çay bardağı çok ince dövülmüş Antep fıstığı

2 kaşık un

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

10 kaşık toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı su



BEĞENDILI LAZANYA



MALZEMELE

BEĞENDI İÇİN:

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz ET SOTE İÇİN:

400 gr. sotelik doğranmış dana eti

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

LAZANYA İÇİN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek kırıntısı



YAPILIŞI: Dana eti, suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir. Ardından sırasıyla soğan, sarımsak, salça ve domates eklenerek sotelenir. Beğendi için; bir kaşık tereyağı eritilir, un kavrulur, ardından közlenmiş patlıcan eklenir. Hafif kavrulunca yavaş yavaş süt ve Hindistan cevizi eklenir. Fırın kabına lazanyalar haşlanmadan çiğ olarak bir kat dizilir. Üzerine beğendi, onun üzerine et sote ve kaşar peyniri eklenir. Aynı işlem tekrar edilerek istenilen kadar kat çıkılır. En son katın üstüne parmesan peyniri ve bayat ekmek kırıntıları serpilir. 185 derecelik fırında pişirilir.