Her ne kadar Trabzon hurmasının olmamış, o buruk tadına ısınamamış olsam da, olgunlaşmış haline bayılıyorum. Rengi ve dokusu ile bal tadında. Annem Trabzon hurma marmeladı yapmıştı ben de hemen onu cheesecake'in üzerine döktüm, tahminimden daha lezzetli bir sonuç ortaya çıktı. Bakalım Trabzon hurmasından başka nasıl reçeteler çıktı?
TRABZON HURMASI PÜRESİ İLE FIRINDA KUZU BUDU
MALZEMELER
500 gr. kemiksiz kuzu budu
3 diş sarımsak
1 dal biberiye
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
PÜRESI İÇİN:
4 adet Trabzon hurması
4 yemek kaşığı çiğ krema
MÜHÜRLEMEK İÇİN:
Tereyağı
YAPILIŞI: Kuzubudunu ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber, zeytinyağı ile beraber ovun. Teflon tavada tereyağı ve sıvı yağı kızdırıyoruz. Etleri arkalı önlü mühürlüyoruz. Sonra biberiye dallarıyla beraber fırın tepsisine alıp 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Trabzon hurmalarını ezip krema ile karıştırıp pişiriyoruz. Pişen etleri dilimleyip pürenin üzerinde servis ediyoruz.
KARAMELİZE TRABZON HURMASI
MALZEMELER
4 adet Trabzon hurması
4 yemek kaşığı esmer şeker
SÜSLEMEK IÇIN
Kaymaklı dondurma
Manda kaymağı ya da ceviz
YAPILIŞI: Trabzon hurmalarını ortadan ikiye kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine iç kısımları üste gelecek şekilde diziyoruz. Üzerine esmer şekeri paylaştırıyoruz. Piştiğinde kaymak ve ceviz ile servis ediyoruz.
TRABZON HURMASI SOSLU CHEESECAKE
MALZEMELER
TABANI İÇİN: 1.5 paket yulaflı bisküvi
50 gr. margarin
PEYNIR KREMASI IÇIN:
200 gr. labne peyniri
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
1 tane limon kabuğu rendesi
1 bardak toz şeker
1 çay kaşığı vanilya
SOSU IÇIN:
4 adet olgun Trabzon hurması
4 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü
YAPILIŞI: Yulaflı bisküviyi un haline getiriyoruz. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli bir kek kalıbına bastırarak yayıyoruz ve 15 dakika kadar pişiriyoruz. Yumurtaları iyice çırpıyoruz, içine şeker ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de ekliyoruz, bisküvili tabanın üzerine döküyoruz. Fırın tepsisine su dolduruyoruz, kek kalıbını suyun üstüne yerleştiriyoruz. 175 derecelik fırında pamuk gibi olana dek pişiriyoruz. Trabzon hurmaları soyup püre haline getiriyoruz. Hindistan cevizi sütü ile pişirip koyulaştırdıktan sonra soğumuş cheesecake'in üzerine döküp servis ediyoruz.