Her ne kadar Trabzon hurmasının olmamış, o buruk tadına ısınamamış olsam da, olgunlaşmış haline bayılıyorum. Rengi ve dokusu ile bal tadında. Annem Trabzon hurma marmeladı yapmıştı ben de hemen onu cheesecake'in üzerine döktüm, tahminimden daha lezzetli bir sonuç ortaya çıktı. Bakalım Trabzon hurmasından başka nasıl reçeteler çıktı?



TRABZON HURMASI PÜRESİ İLE FIRINDA KUZU BUDU



MALZEMELER

500 gr. kemiksiz kuzu budu

3 diş sarımsak

1 dal biberiye

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

PÜRESI İÇİN:

4 adet Trabzon hurması

4 yemek kaşığı çiğ krema

MÜHÜRLEMEK İÇİN:

Tereyağı

YAPILIŞI: Kuzubudunu ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber, zeytinyağı ile beraber ovun. Teflon tavada tereyağı ve sıvı yağı kızdırıyoruz. Etleri arkalı önlü mühürlüyoruz. Sonra biberiye dallarıyla beraber fırın tepsisine alıp 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Trabzon hurmalarını ezip krema ile karıştırıp pişiriyoruz. Pişen etleri dilimleyip pürenin üzerinde servis ediyoruz.



KARAMELİZE TRABZON HURMASI



MALZEMELER

4 adet Trabzon hurması

4 yemek kaşığı esmer şeker

SÜSLEMEK IÇIN

Kaymaklı dondurma

Manda kaymağı ya da ceviz

YAPILIŞI: Trabzon hurmalarını ortadan ikiye kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine iç kısımları üste gelecek şekilde diziyoruz. Üzerine esmer şekeri paylaştırıyoruz. Piştiğinde kaymak ve ceviz ile servis ediyoruz.



TRABZON HURMASI SOSLU CHEESECAKE



MALZEMELER

TABANI İÇİN: 1.5 paket yulaflı bisküvi

50 gr. margarin

PEYNIR KREMASI IÇIN:

200 gr. labne peyniri

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

1 tane limon kabuğu rendesi

1 bardak toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

SOSU IÇIN:

4 adet olgun Trabzon hurması

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü

YAPILIŞI: Yulaflı bisküviyi un haline getiriyoruz. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli bir kek kalıbına bastırarak yayıyoruz ve 15 dakika kadar pişiriyoruz. Yumurtaları iyice çırpıyoruz, içine şeker ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de ekliyoruz, bisküvili tabanın üzerine döküyoruz. Fırın tepsisine su dolduruyoruz, kek kalıbını suyun üstüne yerleştiriyoruz. 175 derecelik fırında pamuk gibi olana dek pişiriyoruz. Trabzon hurmaları soyup püre haline getiriyoruz. Hindistan cevizi sütü ile pişirip koyulaştırdıktan sonra soğumuş cheesecake'in üzerine döküp servis ediyoruz.