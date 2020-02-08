Ekmekli tarifler ile haşır neşir olurken, aklıma Teoman'ın çok sevdiğim "Ne ekmek, ne de su, sensizlik korkusu, istemem yeter ki sen, yanımda ol yeter" şarkısı geldi. Hakikaten ekmek, sofralarımızın baştacı... Onsuz oluyor mu? Kimisi için asla olmuyor, ancak ben yaklaşık 9 ay önce ekmeği hayatımdan neredeyse çıkardım, ve tam 8 kg. verdim. Belki benim bünyem böyle etki verdi, tabi ki herkese tavsiye etmiyorum. Diğer yandan en üzüldüğüm şeylerden birisi evlerimize yenmek üzere aldığımız ekmeklerin bayatlayıp değerlendirilmeden atılması. Kalan ekmekleri değerlendireceğiniz onlarca tarif yayınladık bugüne kadar, ancak ben bugün onlara yenilerini ekliyorum. Eyy ev ekonomisinde çığır açan, okuyucu.. Sözüm sizlere, bu tarifleri not almayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



EKMEKLİ KURABİYE



MALZEMELER

1.5 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket margarin

1 su bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet yumurta

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Malzemeleri sırayla karıştırıyoruz. Hamuru hazırlıyoruz. Sonra yuvarlak şekil veriyoruz. Önce yumurta akına, sonrada ekmek kırıntısına batırıp, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip fırınlıyoruz.



BAYAT EKMEKLI OMLET



MALZEMELER



3 adet yumurta

3-4 dilim bayat ekmek

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Tuz, sıvı yağ ya da tereyağı

YAPILIŞI: Ekmekleri küp doğruyoruz ve sıvı yağda kızartıyoruz. Ayrı bir kapta yumurta süt, peyniri ve tuzu karıştırıyoruz. Kızaran ekmeğin üzerine döküyoruz. Bir tarafı iyice pişince kapak yardımıyla ters çeviriyoruz ve diğer tarafını pişiriyoruz.



EKMEKLİ TATLI



MALZEMELER

KEK İÇİN:

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 su bardağı ekmek içi

1 su bardağı un

1 su bardağı ceviz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ŞERBET İÇİN:

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon

KREMASI İÇİN:

5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krem şanti

YAPILIŞI: Şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve su kaynayinca limonu damlatıp 5 dakika daha kaynatıp kapatıyoruz. Diğer taraftan kek için şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz. Daha sonra tahta kaşıkla yağ, su ve ekmek içini ekleyip karıştırıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilya, son olarak da cevizi ekleyip karıştırıyoruz. 170 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Fırında ilk sıcağı çıkınca, soğuk şerbeti kekimizin üzerine döküyoruz. Krema malzemelerini pişiriyoruz. Krema ılık olunca da toz krem şanti ekleyip iyice çırpıyoruz. Kekimizi kremayla kaplayıp servis ediyoruz.