Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı havuç renginde. Havuçla pek alışıla gelmiş olmayan sıradışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde tezgahlarda karşımıza çıkan havuç, mutfağımızda en fazla tüketilen besinlerin başında geliyor diyebiliriz. Salatalarda ve yemeklerde sıklıkla yerini alır. Tüketimi de, işlemesi de kolay besin kaynakları arasındadır.

'Havuçtan neler üretebilirim?' diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları şeritler haline getirmek geldi. Kremalı mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu düşünülebilir. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek? Canınız nasıl istiyorsa artık fikir benden, yaratıcılık sizden...

Bugünlük benden bu kadar. Deneyimlerinizi idilikanınmutfağı@sabah.com.tr adresinden benimle paylaşabilirsiniz.

Mutlu, renkli, eğlenceli sofralarda buluşabilmemiz dileği ile..



HAVUÇLU ÇÖKERTME

MALZEMELER

4 adet havuç

Domates sos için:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 kaşık elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz



YAPILIŞI: Havuçları temizleyip boylamasına ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri spagetti görüntüsü verecek şekilde inceltiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor, üstünü rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanoz ile süslüyoruz.



HAVUÇ MÜCVERİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber



BULAMAK İÇİN

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta



KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ



YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ilavesi ile köfte formuna getiriyoruz, avcumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.



HAVUÇLU EZME



MALZEMELER

HAVUÇLU EZME İÇİN:

3 adet havuç

1 kaşık süzme yoğurt

1 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

Tuz



MAŞ FASULYELİ EZME İÇİN

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz



YAPILIŞI: Havuç ezme için, havuçları rendeleyip zeytinyağında sote ediyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış maş fasulyelerini rondoda çekiyoruz, içine yoğurdu, sarımsağı ve zeytinyağını ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Servis tabağına ezmeleri kat kat diziyoruz ve hem aralarına, hem de etrafına ince doğranmış lahana turşusu serpiştiriyoruz.



PÜF NOKTASI

İyi bir havuç ezme için, bir teflon tavada kısık ateşte cevizleri kavuruyoruz ve yağının çıkmasını sağlıyoruz. Çıkan ceviz yağını ezmeye ilave ediyoruz.