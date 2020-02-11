Havada aşk kokusu var; malum cuma Sevgililer Günü. Geçtiğimiz haftayı sürekli aşk temalı yemekler ve tatlılar yaparak geçirdim. Benim aşkım da işim, mutfağım. Mutfağa olan merakım, sadece kendi yaptığım ve yazdığım yemekler kapsamında olan bir merak değil esasen. Yeni açılan ya da yıllardır aynı kaliteyi bozmadan koruyabilen tüm mutfakları ziyaret etmek de müthiş haz veriyor bana ve ne kadar çok lezzet denersem damak hafızamın o derecede geliştiğine inanıyorum. Mesela yurt dışına gidiyoruz diyelim, gitmeden önce belirleriz sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde nerede, ne yiyeceğimizi. Yurt içinde de aynı şekilde; mesela tek bir yemeği denemek için buradan Mardin'e aniden gidebilirim. Aşkın da böyle hesapsızı değil midir güzel olanı? Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Aşkla kalın...



EKLER PARİS



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

100 gr. tereyağı

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir fiske tuz

Bir çay kaşığı vanilya

KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

50 gr. margarin

1 çay kaşığı vanilya

1 poşet toz krem şanti

ÇIKOLATA SOSU İÇİN:

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

100 gr. bitter çikolata

SÜSLEMEK İÇİN:

1 kase çilek

YAPILIŞI: Krema için; süt, toz şeker ve nişastayı tencereye alıp çırpıyoruz. Ocağın üzerinde karıştırarak, koyu kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Kıvam alınca, içine vanilya ve tereyağı koyup karıştırıyoruz ve ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Çikolata sosu için; tereyağı haricindeki malzemeleri tencereye alıp karıştırıyoruz. Üzerine tereyağını ilave edip sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayınca, içerisine çikolata parçaları ilave edip karıştırıyoruz ve kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Çikolata sosunu ocaktan alıp soğutuyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Ekler hamuru için; su, tereyağı, toz şeker ve tuzu tencereye alıyoruz ve ocağın üzerinde kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca içine bir su bardağı elenmiş un ilave edip hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Hamuru beş dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz, altını kapatıp soğutuyoruz. Hamur soğuyunca içine vanilya ve bir adet yumurta ekleyip mikser yardımı ile çırpıyoruz. Hamura tekrar bir adet yumurta daha ilave edip mikser yardımı ile çırpıyoruz. Yumurtaları ilave edip hamura yedirdikten sonra, elde edilen hamuru sıkma torbasına dolduruyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak istediğimiz şekilde sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, fırın kapağını hiç açmadan 35 dakika pişiriyoruz. Kapağını hiç açmadan 5-10 dakika kurutuyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz soğuyan kremanın içine, toz krem şanti ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpıyoruz. Hazırlanan kremayı, sıkma torbasına dolduruyoruz. Soğuyan eklerleri ortadan ikiye kesiyoruz ve aralarına krema krema sıkarak diziyoruz. Üzerlerine çikolata sosu döküyoruz ve çileklerle süslüyoruz.



VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

1 paket ekmek kadayıfı

1 paket vişne suyu

1 litre su

1 kg. şeker

1 kase vişne

2 litre ılık su

Kaymak

YAPILIŞI: Ekmek kadayıfını derin bir tepsi içine koyuyoruz. Üzerine 2 litre ılık suyu koyup yumuşamaya bırakıyoruz. Yeterince yumuşayan ekmek kadayıfının fazla suyunu boşaltıp temiz bir bezle üzerine bastırarak fazla suyun süzülmesini sağlıyoruz. Orta boy bir tencereye 1 litre vişne suyunu koyuyoruz. Üzerine 1 litre su ve toz şekeri ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Ekmek kadayıfı tepsisini ocağın üzerine alıp kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Bu sırada istediğimiz kıvama ulaşan vişne suyunu ekmek kadayıfının üzerinde yavaşça gezdiriyoruz. Bu işlemi tüm kadayıf pişinceye kadar sürdürüyoruz. Piştikten sonra tepsiyi soğumaya bırakıyoruz. Kadayıf yeterince soğuduğunda yuvarlak ya da kalpli kalıplar ile kesip kaymak ile servis ediyoruz.