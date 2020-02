Bu cuma Dünya Sevgililer Günü. Günlerdir bugüne özel tatlılar yaptık, romantik sofralar kurduk. Bugün biraz esprili yaklaşarak erkekleri mutfağa sokalım istedim. Biliyorum her yer dağılacak, yerler kırıntı dolacak, ocaklar yağlanacak ama olsun. Senede sadece bir gün onlar da bizler için yemek yapıp sofra hazırlasınlar.



SÜRPRİZ YAPIN



Şu an İdilika'nın Mutfağı'nı okuyan beylere sesleniyorum. Sizler için çok pratik tarifler ve bir alışveriş listesi hazırladım. Var mısınız bugün işten eve giderken market alışverişi yapıp eşinize ya da hayatınızdaki kadına unutulmaz bir sürpriz hazırlamaya? Ben tüm detayları düşündüm. Daha önce hiç yemek yapmamış olsanız dahi, bu yemekleri rahatlıkla yapabileceksiniz. Hadi güveniyorum sizlere...



HARDAL SOSLU BALIK



7'den 70'e hepinizin yapabileceği pratiklikte ve çok lezzetli bir balık marinat tarifi geliyor şimdi. Yanına rokalı narlı bir salata ile hazırlaması 10 dakika, pişirmesi ve sunması maksimum 20 dakikanızı alacak; ancak bu sürpriz eşinizi çok mutlu edecek. Bugünlük benden bu kadar. Çok pratik ama sofistike sonuçlar verecek bu tarifleri deneyen beyler lütfen bana sofralarınızın fotoğrafını çekip gönderin. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



HARDAL SOSLU SOMON



MALZEMELER

2 adet somon fileto

2 yemek kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı mayonez

3 diş sarımsak

Yarım limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Biberiye

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blender'dan geçiriyoruz. Somonların her yerini sosla kaplıyoruz, streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Döküm bir tavada da pişirebiliriz.



KOLAY SÜRPRİZ TATLI



MALZEMELER

1 paket hazır beze

1 adet hazır krem şanti

1 kase karışık dağ meyveleri veya vişne

Üzerine rendelemek üzere bir miktar çikolata

YAPILIŞI: Servis tabağına önce bezeleri elimizle parçalayıp yerleştiriyoruz. Üzerine hazır şantiyi şekilli olarak sıkıyoruz. Üzerine meyveleri diziyoruz. En üstüne ise çikolata rendeleyerek servis ediyoruz.



KABAK CARPACİO



MALZEMELER



1 adet kabak

1/2 portakal

1 adet limon

3-4 dal dereotu

Burrata peyniri

Zeytinyağı

Tuz

Taze karabiber

1 adet çili biberi

YAPILIŞI: Kabakları mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Portakal ve limonun suyunu sıkıyoruz, içine yarım doğranmış çili biberi, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kabakları sosun içine atıp elimizle harmanlıyoruz. Tabağa diziyoruz ve üzerine parçalanmış burrata peyniri koyuyoruz. Dereotunu incecik kıyıyoruz ve süsleyerek servis ediyoruz. İdilika'nın yorumu: Burrata peyniri yerine suda mozzarella ya da bütçenize uygun, yakışacağını düşündüğünüz başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Koyu yeşil kabuklu Girit kabağı seçerseniz çok daha lezzetli olacaktır.