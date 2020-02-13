Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın ekonomik sofrasında Sevgililer Günü için sevdiklerimize pasta yapıyoruz. Bu tarz havalı pastaların satış fiyatları aldı başını gidiyor, hal böyle olunca da iş başa düşüyor. Kırmızı kadife kek, esasen tam yağlı sütten elde edilen ve asidik bir tat taşıyan buttermilkle yapılıyor. Ancak Türkiye'de buttermilk bulamadığımız için uygun fiyata evde yapabileceğiniz pratik buttermilk tarifi de veriyorum.



SEVDİĞINİZE YAPIN



Son 10 yıldır Amerika'da popüler olmuş ve çoğunlukla düğünlerde ya da aşk temalı davetlerde yapılan, red velvet cake (kadife dokulu, kımızı pasta), anlaşılacağı üzere her daim kıpkırmızıdır. Kimi zaman pancar, kimi zaman kakaonun yapısında bulunan antosiyanin isimli kırmızı renk madde sayesinde kırmızı rengini alır. Modern reçetelere baktığımızda ise pancar köklerinin ya da dut gibi besinlerin kullanılması ile elde edilen kırmızı renkte organik gıda boyaları kullanılmaktadır. Sevgiliniz yoksa bile günün anlam ve önemine binaen ailemize ve sevdiğimiz arkadaşlarımıza bu pastadan hazırlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bu pastayı yapıp yerken herkes sevdiğine sevdiğini söylesin. Sizleri seviyorum. Mutlu günlerde görüşmek dileğiyle...



KIRMIZI KADİFE KEK





MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tam yağlı süt (ancak içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenip karıştırmamız gerekiyor)

100 gr. tereyağı

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı organik kırmızı renkte gıda boyası

3 silme tatlı kaşığı kakao

KREMASI İÇİN:

300 gr. labne peyniri

250 ml. krema

2 yemek kaşığı toz krem şanti



YAPILIŞI: Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyip kenara alıyoruz. Ilıtıp oda sıcaklığına getirdiğimiz süt ile sirkeyi karıştırıp 10 dakika bekletiyoruz. Kek hamurunu hazırlamaya başlarken; öncelikle oda sıcaklığına gelmiş tereyağını şekerle birlikte çırpıyoruz. Yumurtaları teker ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Oda ısısında bekleyen ve hatta koyulaşan sütü kırmızı gıda boyası ile karıştırıyoruz. Kakaolu un karışımını ve sütü azar azar ekleyerek ve çırparak tüm malzemeyi birbirine yediriyoruz. 22 santimlik kelepçeli ve yağlanmış kek kalıbına harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Krema için; labne ve krem şantiyi karıştırıyoruz ve en son kremayı ekliyoruz ve çırpıyoruz. Karışımı mutlaka buzdolabında soğutuyoruz, daha kıvamlı olması için soğutmak gerekiyor. Keki ortadan ikiye kesiyoruz, mümkünse aralardan parçalar kesip elimiz ile ufalıyoruz ve krema ile karıştırıyoruz. Keklerin arasına, etrafına ve üzerine kremayı sürüyoruz. Kalan ufaladığımız kek parçalarını ise üzerine dökerek servis ediyoruz.



MÜKEMMEL BİR AŞK KEKİ İÇİN



PÜF NOKTALARI



Elma sirkesi ile karıştıracağımız sütün mutlaka önceden ısıtılmış ve oda sıcaklığında ılımış olması gerekiyor.

Kabartma tozunu taze sıkılmış limon suyu ile köpürterek kekin daha fazla kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Yumurta ve tereyağının yanı sıra tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz.

Bu keki yaparken kakao ile ilgili en dikkatli olduğum konu koyu kakao olmamasıdır, aksi takdirde kekin rengi bordodan kahverengiye doğru yaklaşıyor. Aşk temalı bir kekin farklı renkte olması düşünülemez değil mi?

Krema yapımında orijinal reçetesinde mascarpone peyniri kullanılmış, ancak biz bütçemize uyması açısından labne ile değiştirdik.

Toz krem şanti yerine pudra şekeri kullanabilirsiniz.

Kremayı daha kıvamlı ve sert istiyorsak, 1 tatlı kaşığı toz krema sertleştirici kullanabiliriz.