Herkese merhaba. Bugün yer fıstığı ile nefis tarifler hazırladım. En sevdiğim ise, yer fıstığı ezmesi.. Kavanozlarda satılan yer fıstığı ezmesini evde kendimiz yapabiliriz. Yer fıstığı; B grubu vitaminleri, önemli protein grupları, bol miktarda potasyum, kötü kolestrolü düşürüp iyi kolestrolü yükselten yağ asitleri ve bol miktarda E vitamini içeriyormuş. İçerisine koyduğumuz fındık yağı da bol miktarda E vitamini içeriyor. Bal zaten tam bir şifa kaynağı. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.



YER FISTIKLI KURABİYE



MALZEMELER

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya şekeri

Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı

Un

ÜZERI İÇİN:

Yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı kadar iri çekilmiş yer fıstığı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp ele yapışmayacak ama sert olmayacak bir hamur yapıyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte parçalar alıp yuvarlayıp top şekli veriyoruz. Hazırladığımız topları önce yumurtanın beyazına, sonra iri çekilmiş yer fıstığına batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz, 170 derece fırında pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem; fırından çıktıktan sonra tepside oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, sıcakken kırılabilir.



EV YAPIMI FISTIK EZMESİ



MALZEMELER

200 gr. yer fıstığı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı fındık yağı

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Yer fıstıklarını rondoda 2-3 dakika çekin. Balı, fındık yağını ve tuzu ekleyip beş dakika daha çekin. Mutfak robotunuz ısındığında işlemi durdurun. 5-10 dakika bekleyin, tekrar beş dakika daha çekin. Ne kadar çok rondoda karıştırırsanız fıstığın yağı o kadar çok ortaya çıkar ve malzemeler birbirine karışır. Sürülebilir bir kıvam alana kadar bu çekme ve durdurma işlemine devam edin. Tüm bu işlemler bitince temiz bir kavanoz ya da kapaklı bir kaseye fıstık ezmenizi dökün. Buzdolabında muhafaza edin.





YER FISTIKLI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya ve kabartma tozu

2 su bardağı un

1-1.5 su bardağı yer fıstığı

YAPILIŞI: Öncelikle şeker ile yumurtaları bir kabın içinde iyice çırpın. Çok iyi karıştırmanız kekin püf noktası. Sonra sütü ve yağı koyup bir süre daha çırpın. Daha sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı bir kapta karıştırıp eleyerek karışımınıza ekleyin. Önce düşük devirde, sonra yüksek devirde iyice karıştırın. En son rondodan geçirdiğiniz yer fıstıklarını ekleyin ve yine karıştırın. İyice karışan kek harcı koyu bir kıvamda olacak. Yağlanmış kek kalıbına hacı dökün ve hem eşit yayılması, hem de hava kabarcığı kalmaması için kalıbı masaya birkaç kere vurun. 160 derecede ısınmış fırında içi pişene kadar 30- 35 dakika pişirin. Pişen keki fırından alın ve biraz soğuduktan sonra ters çevirerek kalıptan çıkarın.