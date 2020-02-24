İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glutene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen, glutensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bu beslenme şeklinde özetle; içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan gluten tüketilmiyor.
ETİKETLERİ OKUYUN
Buğdayın genetik yapısının bozulması ile birlikte ortaya çıkan gluten hassasiyeti; yoğun olarak 90'larda diyet ve beslenme tercihleri arasında dikkat edilmeye başlanan önemli konular arasında. Gluten, günlük hayatımızda tahıllar başta olmak üzere sıkça tükettiğimiz birçok besinin içinde bulunuyor. Paketli ürünler, hazır donmuş gıdalar, unlu mamuller ve soslar gibi... Bunlardan kaçınmak için yiyecek etiketlerine iyice bakmanızı öneririm. Paketlerin üzerinde 'gluten içerir' veya 'içermez' ibaresini mutlaka göreceksiniz
DAHA LEZZETLİ
Lezzet bütünlüğü için ekstra olarak badem unu, fındık unu, ceviz unu kullanılıyor. Badem, ceviz ya da fındığı kahve öğütücü ya da değirmenle çekiyorsunuz. Bu unlarla yapılan kekler normalden çok daha lezzetli oluyor.
DEREOTLU GLUTENSİZ POĞAÇA
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tulum peyniri
200 gr. glutensiz un
150 gr. badem unu
50 gr. mısır unu
Dereotu
YAPILIŞI:
Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.
GLUTENSİZ ŞEKERSİZ BROWNI
MALZEMELER
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu
2 çorba kaşığı kakao
70 gr. badem unu
10 gr. glutensiz un
SOSU İÇİN:
1 su bardağı süt
Akçaağaç şurubu
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI:
Browni için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.
PORTAKAL VE KREMALI KIŞ PASTASI
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı bal
1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu
50 gr. fındık ve glutensiz un
1 çay kaşığı vanilya özü
1 çimdik kaya tuzu
KREMASI İÇİN:
Tatlı lor
Süt kaymağı
Mascarpone peyniri
Portakal rendesi
1 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI:
Kek için yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Lezzetini zevkimize göre ayarlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz.