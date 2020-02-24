İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glutene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen, glutensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bu beslenme şeklinde özetle; içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan gluten tüketilmiyor.

ETİKETLERİ OKUYUN

Buğdayın genetik yapısının bozulması ile birlikte ortaya çıkan gluten hassasiyeti; yoğun olarak 90'larda diyet ve beslenme tercihleri arasında dikkat edilmeye başlanan önemli konular arasında. Gluten, günlük hayatımızda tahıllar başta olmak üzere sıkça tükettiğimiz birçok besinin içinde bulunuyor. Paketli ürünler, hazır donmuş gıdalar, unlu mamuller ve soslar gibi... Bunlardan kaçınmak için yiyecek etiketlerine iyice bakmanızı öneririm. Paketlerin üzerinde 'gluten içerir' veya 'içermez' ibaresini mutlaka göreceksiniz

DAHA LEZZETLİ

Lezzet bütünlüğü için ekstra olarak badem unu, fındık unu, ceviz unu kullanılıyor. Badem, ceviz ya da fındığı kahve öğütücü ya da değirmenle çekiyorsunuz. Bu unlarla yapılan kekler normalden çok daha lezzetli oluyor.



DEREOTLU GLUTENSİZ POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tulum peyniri

200 gr. glutensiz un

150 gr. badem unu

50 gr. mısır unu

Dereotu



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.



GLUTENSİZ ŞEKERSİZ BROWNI





MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu

2 çorba kaşığı kakao

70 gr. badem unu

10 gr. glutensiz un

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

Akçaağaç şurubu

1 çorba kaşığı kakao



YAPILIŞI:

Browni için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.



PORTAKAL VE KREMALI KIŞ PASTASI

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

50 gr. fındık ve glutensiz un

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çimdik kaya tuzu

KREMASI İÇİN:

Tatlı lor

Süt kaymağı

Mascarpone peyniri

Portakal rendesi

1 çorba kaşığı bal



YAPILIŞI:

Kek için yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Lezzetini zevkimize göre ayarlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz.