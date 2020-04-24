İdilika' nın Mutfağı'nda bugün iftarda Amasya'dayız. Amasya, tarihsel açıdan köklü bir kültüre, ekolojik yapısı itibariyle de zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Sahip olduğu zenginliklerin etkisini mutfağına da yansıtan Amasya'nın yöresel lezzetlerine doyum olmaz. Amasya denildiğinde akla ilk olarak misket elması gelmektedir. Misket elması genellikle Amasya elması olarak isimlendirilir ve ayrı bir tada, kokuya sahiptir. Mutfağında pancar, haşhaş, ayçiçeğinin sık kullanıldığı ve aynı zamanda bu ürünlerin ihracının da yapıldığı Amasya mutfağında yemekler ve çorbalar çok çeşitlidir. Amasya'nın en eski geleneklerinden biri, çiğ yemeklerden oluşan Zekeriya Sofrası'dır. Bir dileğin gerçekleşmesi için hazırlanan sofrayı, dileği gerçekleşen kimse evinde tekrar yapar. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



BAKLA DOLMASI



MALZEMELER

Salamura yaprak

İÇ HARCI IÇIN:

500 gram kuru bakla

2 su bardağı yarma

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet büyük soğan

2 adet çarliston biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

Dereotu

Maydanoz

Baharat

Tuz

YAPILIŞI: Yaprakların tuzunun çıkması için akşamdan suya konur. Bakla da yumuşaması için akşamdan ılık suya konur ve sabah yıkanıp suyu süzülür. Domates, soğan, biber, maydanoz ve dereotu küçük küçük doğranır ve karıştırma kabına alınır. Daha sonra baklayla birlikte geriye kalan bütün malzemeler içine konur ve iyice harmanlanır. Yaprakların içine iç harç elle veya tatlı kaşığı ile azar azar koyulur, bohça şeklinde kapatılır. Bütün malzeme bitene kadar aynı işlem yapılır. Dolmalar bir tencereye dizilir, üstünü geçecek kadar su eklenir. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ya da tereyağı konup orta ateşte pişirilir.



ÇATAL ÇORBA



MALZEMELER

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı yarma

6 bardak su

1 adet orta boy kuru soğan

Kırmızı biber salçası

Domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Bir tencereye yeşil mercimeği koyalım, üzerine suyu ekleyip haşlayalım. Mercimek haşlandıktan sonra içerisine yarmayı da eklenip iyice pişirilir. Küçük bir tavada küçük küçük doğranan soğanlar kavrulur. İyice kavrulan soğanların içerisine baharatlar ve nane eklenip ocak kapatılır. Tencere içine soğanlı harç da eklenip bir taşım daha kaynatılır.



AYVA GALLESİ



MALZEMELER

4 adet ayva

1/2 kg koyun boyun eti

200 gr. nohut

250 gr. toz şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Nohutlar ve koyun eti yıkanarak düdüklü tencerede 4 su bardağı su ile haşlanarak pişirilir. Soğuyunca koyun eti, lifleri istikametinde kemik .ve yağ kısımlarından ayrılarak kuşbaşı doğranıp et suyu ve nohutlar ile birlikte üzerine ilave edilir. Ardından şeker katılarak bir taşım kaynatılır. Soğuyunca ılık olarak servis yapılır.



PATLICAN ÇULLAMASI



MALZEMELER

6 adet iri boy çekirdeksiz patlıcan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy soğan

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet domates

1 adet iri boy dolma biber

2 diş sarımsak

YAPILIŞI: Patlıcanlar, dolma biberler ve domatesler ateşte közlenir. Kabukları soyularak ince olarak doğranır. Soğanlar yarım ay şeklinde kesilir, maydanoz ve sarımsak ince ince doğranır. Tüm malzeme karıştırılarak servis edilir.



BAT YEMEĞİ



MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı ince kısırlık bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

Göz kararı nar ekşisi

Göz kararı tuz

Göz kararı karabiber

Göz kararı pulbiber

Yarım demet yeşilsoğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 orta boy domates

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI:Önce mercimeği ayıklayıp yıkıyalım. Bir tencereye koyalım, üzerini geçecek kadar su ekleyerek pişmeye bırakalım. Kaynadıktan sonra yaklaşık olarak bir beş dakika mercimekler yumuşayana dek pişirip altını kapatalım. Mercimekleri süzmeden içine ince bulgurunu koyup kapağını kapatalım. Daha sonra mercimekli karışımı geniş ve çukur bir kaba koyalım. Hafif soğumaya bırakalım. Daha sonra içine salçayı ve tüm baharatlarını koyalım. Bir kenarda yeşilliklerini ince ince doğrayıp ilave edelim. Küp küp doğranmış domatesleri, ceviz ve nar ekşisini ekleyip karıştıralım. Batı'mız hazır ister yaprakla ister marulla ister köy ekmeği ile servis edebilirsiniz.