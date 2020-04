İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Osmaniye'deyiz. Osmaniye yemeklerinin en önemli malzemesi bulgurdur. Bu bakımdan yöresel yemeklerin çoğu bulgur ile yapılır; içli köfte, mercimek köftesi, ekşili köfte, çiğ köfte, kısır, sarma içi, bulgur pilavı, çiccice, mercimekli bulgur pilavı, batırık gibi… Türk mutfağı ve Akdeniz mutfağının birçok özelliğini içinde barındırır. Osmaniye mutfağında et oldukça önemli bir yere sahiptir. Kebabın her çeşidine ve etli yemeklerin çoğuna lokantalarında da sıkça rastlanır. Kebabın yanında özellikle şalgam suyu tüketilir. Özellikle Adana, Hatay ve Gaziantep mutfağından izler taşır. Osmaniye mutfağında özellikle bayramlarda yoğurtlu kömbe ve bayram kömbesi denilen pasta çeşitleri yapılır. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı iftarlar.



ÇAKILDAKLI ÇORBA



MALZEMELER

1 çay bardağı yarma

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı kuru fasulye

1 su bardağı haşlanmış Yöremce nohut

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet sivri biber

250 gram yeşil fasulye

6 diş sarımsak

Tuz

Nane

Diyar kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Çakıldaklı çorbanın yapımına başladığınızda ilk olarak kuru fasulyenizi ıslatmaya bırakın. Fasulyeniz ıslanırken, diğer malzemeleri doğramaya başlayın. Patlıcanları ve kabağı küp biçimde olacak şekilde doğrayın ve patlıcanı tuzlu suda bir süre bekletin. Ardından, fasulye ve biberi de ne çok ince, ne çok iri olacak şekilde doğrayın. Daha sonra, yıkamış olduğunuz döğme, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, önceden haşladığınız nohut, ıslamaya bıraktığınız kuru fasulyeyi büyük bir tencere içerisine ekleyin. Tuzda beklettiğiniz patlıcanı da bir güzel yıkayıp doğradığınız diğer malzemelerle beraber tencereye boşaltın. Malzemelerin üzerine 1.5 litre kadar sıcak su döküp ocağa alın. Orta ateşte 40- 45 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almadan hemen önce tuz ekleyin. Sonrasında, dövülmüş sarımsaklarla birlikte nane ve pul biberi yağda kızartıp sos yapın. Sonrasında da pişirdiğiniz çorbanın üzerine gezdirin.



SARI BURMA TATLISI



MALZEMELER

Yarım su bardağı Birşah süt

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 fiske tuz

1 tatlı kaşığı sirke

Un

İÇINE:

1 kase fındık-ceviz karışımı

ARASINA VE ÜSTÜNE DÖKMEK İÇİN:

Yarım su bardağı sıvı yağ +1 yemek kaşığı tereyağı

AÇMAK IÇIN:

1 kase un,nişasta karışımı

ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Süt, yağ, sirke, tuz, yumurta ve unla kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın ve her bezeyi açabildiğiniz kadar ince açın. Bir adet yufkayı ikiye katlayıp üzerine bir tatlı kaşığı kadar yağ sürün. Üzerine ceviz-fındık karışımından serpin. Yufkayı oklavaya sarıp yanlardan ortaya doğru büzün. Oklavayı bir tarafından çekerek çıkarın ve hamuru tepsiye dolayarak sarın. Diğer bezelere de aynı işlemi yapıp tepsiyi doldurun. Kalan yağı üstüne gezdirip 200 derece fırında üzerine kızarana kadar pişirin.

ŞERBET İÇİN: Şeker ve suyu ocağa koyun. Kaynamaya başladıktan 7-8 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Soğumuş hamurun üzerine sıcak şerbeti gezdirin ya da ılık tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. 3-4 saat dinlendirip servis yapın.



TIRŞIK



MALZEMELER

1 kg. tırşik yaprağı

1 kase Birşah yoğurt

1 kilo Yöremce nohut ile dövme

1 çorba kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Yeterince su

YAPILIŞI: Tırşik yaprağını ince ince doğrayıp yıkayın. Nohut ve dövmeyi yıkayın. Bir kase yoğurdu çırpın. Suyu kaynatın ve içine tuz ilave edin. Tırşik yaprağını, nohudu, dövmeyi ve çırptığınız yoğurdu ilave edip iyice karıştırın, üzerine unu ilave edin. Yemeği bir gün bekletip ertesi gün pişirin.



ZORKUN TAVA



MALZEMELER

1 kg. yeşil biber

2 kg. domates

1 kg. soğan

2 baş sarımsak

2 kg et (Yağlı Yerinden)

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

YAPILIŞI: Yeşil biberi ve soğanı julyen şeklinde doğruyoruz. Sarımsak ve domatesi ay şeklinde doğruyoruz. Sonra bütün malzemeyi, baharatları ekleyerek karıştırıyoruz ve tepsiye yayıyoruz. En üste domatesi ve eti koyup fırınlıyoruz.



BAYRAM KÖMBESİ



MALZEMELER

500 gr tereyağı

2 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı Birşah yoğurt

2 su bardağı tahin

1 tatlı kaşı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

2 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Tereyağını eritin. Ilındıktan sonra içine yoğurt, şeker, sıvı yağ, tahin ve baharatları ekleyin, şeker iyice eriyince kadar karıştırın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip, ne çok sert, ne çok yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve susama batırıp tepsiye dizin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.