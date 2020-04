İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kilis'teyiz. Kilis mutfağı kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemekler, günlük pişen ve özel günlerde yapılan yemekler olarak ikiye ayrılır. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur. Bunun yanında sebze ağırlıklı yemekler de mevsimine uygun olarak yapılır. Kilis yemekleri, zengin Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekler de Kilis mutfağının vazgeçilmez türlerindendir. Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ki, hemen her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin maddesidir. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize hayırlı iftarlar.



EKŞİLİ MAHLUTA ÇORBASI



MALZEMELER



1 su bardağı kırmızı mercimek

6 diş sarımsak

Yaklaşık 3 su bardağı semizotu

2 çay kaşığı limon tuzu veya 2 adet limon

2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı Zeo zeytinyağı





YAPILIŞI:



Mercimekler ayıklanır ve bol su ile yıkanır. Bir tencereye alınıp üzerine 4 su bardağı su ilave edilir. Kaynayınca üzerine 2-3 su bardağı daha su ve ince ince kıyılan semizotu da ilave edilip çorba kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Tuz, kırmızıbiber ve limon da eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Ayrı bir tavada yağ ısıtılır. 4'e bölünen sarımsaklar yağın içine atılarak kızdırılır. Pembeleşen sarımsaklar ocaktan alınarak çorbaya konulur.



KAHKE



MALZEMELER



1 çorba kaşığı mayana / anason

1 çorba kaşığı mahlep

1 çay bardağı yoğurt

1.5 su bardağı pudra şekeri

2.5 su bardağı Zeo zeytinyağı

1.5 su bardağı ılık su

1 su bardağı susam (küncü)

Aldığı kadar un





YAPILIŞI:



Tüm sıvıları karıştırıp mahlep, mayana, pudra şekerini ekleyip tekrar karıştırın. Daha sonra unu ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar koparıp şekil verin, yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Fırına koyup üzeri kızarana kadar pişirin.



FIRIN YAPMASI



MALZEMELER



1 kg. Kombinet dana kıyma

2 kg. simit (ince bulgur)

2 kg. sitti simit (ince bulgurun daha küçüğü)

1 kg. patates

3 tane büyük boy soğan

Yarım kg. iç yağı

1 kg. Zeo zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet taze kırmızı biber

1 çay bardağı kuru nane

Pul biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

En az 2 yemek kaşığı kimyon

1 kase nar tanesi



YAPILIŞI:



Önce zeytinyağını ısıtın, içine iç yağını ilave edin ve soğutun. Bir kaseye bulgur, et, baharatları koyup ıslatın. Zeytinyağını da ekleyip tekrar yoğurun. Hamur gibi olunca, köfteleri elinize top şeklinde alın ve iki avucunuzun arasında yapma şeklini verin. Fırın tepsisini az yağlayın ve yapmaları tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.



CENNET ÇAMURU



MALZEMELER



200 gr. kadayıf

100 gr. tereyağı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık

1 rulo kaymak





YAPILIŞI:



Teflon bir tepsiyi ateşe koyup kısık ateşte yağı eritin. Kadayıfı tepsiye koyun, elinizce iyice ovalayın. Daha sonra tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Şekeri koyup beş dakika daha çevirin. Harcı küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırın. Üzerine parça parça kaymak koyup fıstık serpin, ılık servis yapın.



KİLİS TEŞRUBE



MALZEMELER



Kuşbaşı doğranmış kuzu eti veya dana

2 tane yemeklik doğranmış soğan

2 tane doğranmış biber

2 tane yemeklik doğranmış domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Diyar karabiber

6 su bardağı sıcak su

2 tane biraz iri doğranmış patlıcan

2 tane küp doğranmış tırnak pide

Sarımsaklı yoğurt





YAPILIŞI:



Öncelikle tereyağında doğradığımız soğanları, biberleri kavuruyoruz. Üzerine etleri koyup suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Salçaları ve domatesi ilave edip biraz daha kavurup, 6 su bardağı sıcak suyu, tuz ve karabiberi ilave edip düdüklü tencerede etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Suyunu çok koymamızın sebebi pideleri yemeğin suyu ile ıslatacak olmamız. Yemeğimiz pişerken patlıcanları az yağda kızartıyoruz. Yemeğimiz piştiğinde kızaran patlıcanları ilave edip bir iki taşım kaynatıyoruz. Pideleri doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yemeğin suyundan gezdiriyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ve yemeği gezdiriyoruz.