İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bu akşam Kayseri'ye konuk oluyoruz. Envai çeşit mantısı, kurşun aşı, yaprak sarması, katmeri, tiridi, tatlıları, çemenli ekmeği ve meşhur pastırmasıyla bir başkadır Kayseri mutfağı. Ben sizlere bugün Kayseri halkası, yağ mantısı, kesme kadayıf tatlısı ve sucuklu köftenin yapımını anlattım. Şimdiden afiyet olsun.



YAĞ MANTISI



MALZEMELER

600 gr. Yeğenler un

Yarım paket yaş maya

1 yumurta

5 dolu yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

İÇİ İÇİN:

300 gr. kıyma

1 tutam maydanoz

Samire tuz

Kırmızı biber

Kızartmak için sıvıyağ

SERVİS EDERKEN:

Sarımsaklı yoğurt

Domates sos ve sumak

YAPILIŞI: Öncelikle yaş mayayı ılık suda erittikten sonra, tüm malzemeyi su ilave ederek yoğuruyoruz. Mayalanması için üzerini temiz bir bez ile örtüp bekletiyoruz. Hamur mayalanınca bezelere ayırıyoruz. Bezeleri yarım santim kalınlığında açıyoruz. Büyük kare dilimler halinde kesiyoruz. Ayrı bir yerde kıyma, kırmızı biber, tuz ve maydanozu karıştırıyoruz. Kare hamurların ortasına kıymalı harcı koyup dört kenarını ortada birleştirerek kapatıyoruz. Derin bir tencerede yağı kızdırıyoruz ve mantıları kızartıyoruz. Kızaran mantıların üzerine kavrulmuş biber salçası ya da domates sosu döküyoruz. Sarımsaklı yoğurt ve sumak ilavesi ile servis ediyoruz.



SUCUKLU KÖFTE



MALZEMELER

400 gr. yağsız dana kıyma (çift çekim)

100 gr. iç yağı (dana iç yağ)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı kimyon

1 tutam karabiber

1 küçük tutam yenibahar

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı Samire tuz

YAPILIŞI: Kıyma ile birlikte kasapta iç yağını da çektirin. Sarımsağı ezerek püre haline getirin. Yoğurma kabına kıymayı, baharatları ve sarımsağı alarak iyice yoğurun. Toparlanan kıymayı tezgaha serdiğiniz streç filmin üstüne koyun ve hafifçe yayın. Sorasında 5 santim çapında rulo olacak şekilde streç ile sarın. Kenarlarından çevirerek streçi sıkarak kapatın. Bu şekilde hazırladığınız ruloyu buzdolabında 12 saat kadar dinlendirin. Pişirmeden önce buzdolabından çıkarın bir santim kalınlığında dilimleyin. Döküm ızgarada ya da yağsız teflon tavada önlü arkalı kızartarak servis yapın.



HALKA



MALZEMELER

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı (isterseniz fındık yağı ile de karıştırabilirsiniz)

1 yemek kaşığı Hun tahin

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı çörek otu

2 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI: Öncelikle ılık su içinde yaş mayayı eritiyoruz. Ardından tüm malzemeyi karıştırıp aldığı kadar un ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur elde ediyoruz. Hamur olunca çubuk şekli veriyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıyoruz. Üzerine çırptığımız yumurtayı sürüp çörek otu ve susam serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



DEVELİ CIVIKLISI



MALZEMELER

1 kilo Yeğenler un

Maya

Samire tuz

Su

İÇİ:

Yarım kilo Kombinet kuşbaşı et

4 adet soğan

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

5 adet domates

Maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Samire tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle mayalı yumuşak bir hamur hazırlıyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Etlerimizi çok küçük şekilde doğruyoruz. Biberimizi, soğanımızı, domatesimizi ufak ufak doğrayıp etimizin içine ekliyoruz. Daha sonra biraz sıvı yağ, salçalarımızı, baharatları ekleyip güzelce harmanlıyoruz. Hamurumuzdan yumruğumuz kadar beze alıp uzunlamasına açıyoruz. Üzerine harcı ekleyip pide şekli verip fırına atıyoruz.



ELDE KESME KADAYIF



MALZEMELER

KADAYIF HAMURU İÇİN:

2 su bardağı Yeğenler un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım çay kaşığı Samire tuz

250 gr. tereyağı

İÇİ İÇİN:

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

HAMURU AÇMAK İÇİN:

1 su bardağı buğday nişastası

ŞERBET İÇİN

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Hamur için derin bir kabın içine un ve tuzu koyun. İçine yumurtayı kırıp suyu ekledikten sonra yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Bu arada şerbet için su ve şekeri orta boy bir tencereye koyup, kısık ateşin üzerinde ara sıra karıştırarak kaynatın. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara (bezelere) ayırın. Tezgâhın üzerine nişasta serpiştirip bezeleri açabildiğiniz kadar ince yufkalar halinde açın. Sonra da sofra bezleri üzerine alıp 2-3 saat hafifçe kurutun. Kuruyan yufkaları 2 santim kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Sonra da 2 ya da 3 şeridi üst üste koyup keskin bir bıçakla incecik (tel kadayıf şeklinde) keserek yine sofra bezi üzerine yayın ve en az 1 gece kurutun. Son olarak, 35-40 santim çapındaki fırın tepsisinin altına 3 su bardağı dolusu kuru hamur serin. Üzerine ceviz serpiştirin. Tekrar 3 bardak dolusu hamur yerleştirin. En üste eritip kızdırdığınız, sonra da biraz ılıttığınız yağı gezdirin. Fırını 180 dereceye ve alt üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında, üzeri iyice sararıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcakken üzerine ılık haldeki şerbeti gezdirin.