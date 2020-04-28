İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Eskişehir'deyiz. Eskişehir mutfağı, geleneksel beslenme alışkanlıklarının geçmişten günümüze çok fazla değişiklik göstermediği bir mutfak… Yöre mutfağında Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkileri görülüyor. Buğday, bulgur ve hamur işlerinin yanı sıra etli yemekler de oldukça yaygın. Bakalım iftar sofrasında bizi neler bekliyor? Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.



GÖBETE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

6 su bardağı un

Yaklaşık 2.5 su bardağı su

1.5 çay kaşığı instant kuru maya

2 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

4 orta boy patates

1 orta boy soğan

1 parça haşlanmış didiklenmiş tavuk göğsü

1.5 yemek kaşığı Çokça salça

2.5 su bardağı tavuk suyu veya normal su

Tuz

Sıvı yağ

Karabiber

NOT: Tavuk yerine kıymalı da olur.

HAMURLARI YAĞLAMAK İÇİN;

Milkten tereyağı veya margarin

Sıvı yağ

İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI:

Soğanı ince ince kıyıp sıvı yağda kavurun. Kavrulan soğana salçayı ekleyip birlikte bir müddet daha soteleyin. Ardından küp küp doğranmış patatesleri de ekleyin, birlikte iki-üç dakika daha kavurun. Kavrulan patateslere 2.5 su bardağı tavuk suyu veya normal su ekleyin. Patatesler piştikten sonra haşlamış olduğumuz tavuk göğsünü iri iri didikleyip harcın içine ilave edip karıştırın. Karabiber ve tuzunu ekleyip soğumaya bırakın.

HAMURUNUN YAPILIŞI:

İnstant mayayı ılık su ile karıştırın. Altı su bardağı unun içine mayayı, tuzu ve suyu ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur olsun. Hamuru dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamuru beş eşit bezeye ayırın ve oklava ile açın. Beş bezeyi de açtıktan sonra göbetenin alt tabanı için üç, üst tabanı için iki yufkayı birleştirin.

YUFKALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ:

Bir yufkayı tezgaha yayın, erimiş tereyağı + sıvı yağ karışımıyla yağlayın. Üstüne bir hamur koyun, tekrar yağlayın. Üst üste konulmuş olan üç yufkayı rulo yapıp dolayın. Elinizle bastırın ve merdaneyle açın. Aynı işlemi diğer iki yufka için de yapın. Tabanın hamuru, kenarlarını kapatabilmek için daha geniş olmalıdır. Taban hamurunuzu tepsiye koyun, üstüne bolca harçtan koyun. Üstüne de diğer hamuru koyun, resimdeki gibi kenarlarını kapayın. Üstüne biraz yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.



BALABAN KÖFTE



MALZEMELER

KÖFTESI İÇİN:

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

1 kase galeta unu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çay kaşığı sirke

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber

Maydanoz

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı Çokça domates salçası

Su

Milkten Tereyağı ve sıvı yağ

Yoğurt

2 tane küçük boy bazlama

Milkten tereyağı

YAPILIŞI: Maydanozu incecik kıyın, soğanı rendenin ince tarafında rendeleyip karıştırma kabına koyun. Diğer malzemeleri de ekleyip köfteyi yoğurun. Elinizle parçalar kopararak incecik köfteler hazırlayın. Bir tavada sıvı yağ eritip köfteleri kızartın. Salça sosu için; tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın ve tereyağı eridikten sonra salçaları ekleyip kavurun. Daha sonra suyunu da ilave edip biraz kaynadıktan sonra altını kapatın. Bazlamayı küçük küpler halinde doğrayıp tost makinesinde kızartın. Bir kasede yoğurdu çırpın. Servis tabağına bazlamayı koyun, üzerine yoğurdu dökün, köfteleri koyun. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin.



YUFKALI BÜRYAN



MALZEMELER

HAMURU İÇIN:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇI İÇİN:

1 piliç

2 su bardağı Ovadan pirinç

Bir avuç soyulmuş badem

Diyar kuş üzümü

Tarçın

Yenibahar

Karabiber

1 tatlı kaşığı şeker

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Hamuru için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Bu yoğurduğumuz hamuru 8 eşit parçaya ayırıp yumak yaptıktan sonra üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada pilici haşlayıp kemiklerinden ayırarak iri iri parçalıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağında önce bademleri kızartıp bir tabağa aldıktan sonra aynı yağda soğanı kavuruyoruz. Haşlanmış pirinç ilave ederek 1-2 dakika karıştırıyoruz. Ardından 3 bardak tavuk suyu ilave edip pilav gibi pişiriyoruz. Suyunu çekince üzerine diğer iç malzemeleri ekliyoruz. Yoğurduğumuz hamuru baklava usulü, nişasta ve un ile tek tek açıyoruz. Dört yufkayı, aralarını yağlayarak tepsiye döşüyoruz, kenarları taşıyoruz. Ortasına da hazırladığımız içi koyuyoruz. Diğer dört yufkayı da aralarını yağlayarak tepsiye koyuyoruz. Alttan taşan yufkaların kenarlarını kıvırarak kapatıyoruz. Üzerini yağlayıp sıcak fırında üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.



GÖCELİ TARHANA



MALZEMELER

6 kg. süzme yoğurt

3 kg. yoğurt

10 su bardağı yarma

1/2 kg. süt

4 adet yumurta

1 su bardağı un

Tuz

YAPILIŞI: Büyük bir kaba süzme yoğurdu alın ve ısınıp dağılmaya başlayıncaya kadar bekleyin. Üzerine yarmayı ekleyin. Başka bir yerde hazırlamış olduğunuz yoğurt, un, yumurta ve sütü çırparak süzme yoğurda ekleyin ve koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ateşten almadan önce tuzunu ekleyin. Temiz örtüler serdiğiniz tepsilere kaşık yardımı ile birer birer dökün ve güneşte iyice kurumasını bekleyin.



CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER

6 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı eritilmiş margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi



ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI: Şerbetini hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve soğumaya bırakın. Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvı yağ, margarin, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle bastırarak avuç içinde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirin. İki ucunu üstte birleştirip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekince servis yapın.