İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan Hatay sofrasına konuk oluyoruz. 1938 yılında sınırlarımıza dahil olan ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyan, Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı uluslararası bir şöhrete sahiptir. Bakalım sizler için yörenin hangi güzel yemeklerini hazırladım. Hayırlı iftarlar.



KUMBURSİYE



MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı kuzu eti

1/2 kg. arpacık soğan

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

20 diş sarımsak

1 yemek kaşığı Diyar kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞ: Fazla yağlı olmayan kuzu eti kuşbaşı doğranır. Bir tencerede suyunu salıp çekinceye kadar pişirilir. Suyunu çeken etimizin üzerine 1 su bardağı su eklenir ve yumuşayana kadar pişirilir. Ayrı bir tencerede kabuğu soyulmuş arpacık soğanlar 4 dakika kadar haşlanıp süzülür. Süzme yoğurt ve yumurta sarısı bir kapta çırpılır. Bu karışımın üzerine 1 su bardağı su ilave edilerek inceltilir. Bir tencereye alınan tereyağına, inceltilen yoğurt, haşlanan soğanlar, et, rendelenmiş sarımsak ve baharatlar eklenip karıştırılır.



HATAY USULÜ ŞAM TATLISI



MALZEMELER

500 gram irmik

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı yoğurt

1 adet Dorbi kabartma tozu

1 adet Dorbi vanilya

4 kaşık Hun pekmez

ŞERBET:

3 su bardağı şeker

2 bardak su

Yarım limon

YAPILIŞ: Şerbet malzemeleri pişirilir. Şeker, yoğurt, irmik, kabartma tozu ve vanilya karıştırılır. Fırın kabına iki kaşık pekmez sürülür. Malzemenin yarısı dökülür ve arasına tarçın serpilip ceviz konur. Kalan malzeme üstüne dökülüp pekmezle kaplanır. 200 derecedeki fırında pişirilir. İlk sıcağı çıkınca şerbetlenir.



FİRİK PİLAVI



MALZEMELER

1 su bardağı firik

2 su bardağı sıcak su

2 adet tavuk bulyon

50 gr. tereyağı

3 yemek kaşığı tel şehriye

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağımızı eriterek şehriyelerimizi kavuruyoruz. Bulyon ve sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.



FELLAH KÖFTESİ



MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı irmik

3-4 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

1 adet domates

Zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

Domates salçası

Biber salçası

Biraz maydanoz

YAPILIŞ: İnce bulgur, sıcak su ile dört dakika demlemeye bırakılır. Demlendikten sonra üzerine tüm malzeme eklenir, kıvamı tutturmak için arada sırada eller ıslatılarak yoğurulur. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır ve ortasına parmakla basılarak oyuk açılır. Köfteler kaynayan suya atılır 5-7 dakika kadar pişirilir. Sos için; bir tavaya zeytinyağı ve sarımsaklar konulup kavrulur. Kabuğu soyulup rendelenmiş domates ve salçalar ilave edilir. Pişen köftelerin suyu süzülür. Üzerine sos ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek servis edilir.



SIYIRMA KABAK DOLMASI



MALZEMELER

1 kg. orta yağlı koyun kıyması

3 kg. haylan kabağı

2 su bardağı pirinç

1 adet büyük boy soğan

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

Göz kararı tuz

Karabiber

2 adet limonun suyu

YAPILIŞI: Kabakların büyükleri iki ya da üç parçaya bölünür. Kabukları kazınır, içi oyulur ve su dolu bir kabın içine konur. Bu arada dolmanın diğer malzemeleri hazırlanır. Sudan çıkarılan kabaklar tuz ve karabiber karışımı ile ovulur. Pirinç, kıyma, ufak doğranmış soğan, salça, karabiber hep beraber karıştırılır, kabakların içine doldurulur. Doldurulurken iki parmak eksik olmasına dikkat edilmelidir. Kabakların ağzı ya kapaklarla kapatılır, ya da birbirine kapak olacak şekilde dizilir. Üzerine dolma taşı veya ağırlık konur. Biraz su ve tuz eklenir, pişirilir. Dolma pişince limon suyu eklenir, yaklaşık 15 dakika sonra ocaktan indirilir.