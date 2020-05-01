İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kırşehir'deyiz. Türk misafirperverliğinin en çarpıcı ve göz alıcı örneklerinin sergilendiği Kırşehir mutfak kültürü, Anadolu insanının insana verdiği değerin en güzel örneğidir. Evine misafir gelen bir aile, kilerinde sakladığı en değerli yiyeceklerini misafirine cömertçe ve gururla sunar. Anadolu Türk kültürünü en güzel şekliyle yaşayan Kırşehir ili insanı, kendi yaratıcı zekasını yemek yaparken de kullanmasını bilmiş, kendi ürettiği ürününü hem en iyi şekilde değerlendirmiş, hem de güzel yemekler yaparak damak zevkini geliştirmiştir. Kırşehir mutfağından örneklerin tarifini verdiğim lezzetleri bakalım beğenecek misiniz? Hayırlı iftarlar.

ÇULLAMA



MALZEMELER



1 adet tavuk göğsü

2 adet tavuk budu

4 yemek kaşığı Vera sıvı yağ

4 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı Yeğenler un

1 yemek kaşığı Çokça salça



SOS İÇİN:



Tereyağ

Pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber



YAPILIŞI:



Öncelikle butları ve göğüs etlerini güzelce yıkadıktan sonra düdüklüde haşlayalım. Tavuk etleri haşlanırken bir tavaya sıvı yağ koyalım ve unu kavuralım. Topaklanmaması için devamlı karıştıralım. Etlerimizi ayrı bir tabağa didikleyelim. Kavurduğumuz unu bir tencereye aktaralım, su ilave ederek hızlıca karıştıralım. İçine salçasını da ilave edelim. Tencereye 4 bardak tavuk suyu ve tuz ilave ederek karıştıralım. Kıvama göre dilerseniz ek olarak biraz daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Karışımı servis edilecek tepsiye dökelim, üzerini kaplayacak şekilde didiklediğimiz tavuk etlerimizi döşeyelim. Pul biber ve karabiberi tereyağında kızdıralım ve yemeğimizin üzerine bolca gezdirelim.





AYVA DOLMASI



MALZEMELER



4 adet orta boy ayva

100 gr. kavrulmuş kıyma

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet küçük soğan

1 çay kaşığı yenibahar, karabiber karışımı

1/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı acı pul biber

3 sap maydanoz

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı Çokça salça



YAPILIŞI:



Orta büyüklükteki ayvalar yıkanıp kapak olabilecek büyüklükte baş kısmından kesilir ve alt kısmın çekirdek yatağı ve taşlı kısmı uygun bir aletle temizlenir. Bu arada eğer kıymamız kavrulmamışsa, önce az su eklenip rengi değişinceye kadar güzelce kavrulur. En son biraz yağ ilave edilip bir-iki cızırdatıp ocaktan alınır. Kavrulmuş kıymaya yıkanmış pirinç, incecik kıyılmış soğan, maydanoz ve baharatlar ilave edilir. Özellikle tarçın ve yenibahar lezzetine lezzet katıyor. Hazırlanan iç iyice harmanlanır. Temizlenmiş ayvaların içi bu malzemeyle doldurulur. Uygun bir tencerede tereyağı eritilip domates salçası kavrulur. Bu malzemenin üzerine doldurulmuş ayvalar, diş sarımsak eklenir ve yandan dolmalara değmeyecek miktarda sıcak su konulur. Tencerenin kapağı kapalı olarak önce orta daha sonra düşük ısıda ayvalar lokum gibi pişene, pirinçler uzayıncaya kadar pişirilir.



PANCAR ÇIRPMASI



MALZEMELER



2 adet şeker pancarı

1 bardak yeşil mercimek

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı Çokça salça

3 bardak su

Tuz

Karabiber

Pul biber



YAPILIŞI:



Pancar yıkanır, ayıklanır ve ince dilimler halinde kesilir. Doğranmış pancar ve yeşil mercimek sıvı yağda kavrulur. Üzerine 3 su bardağı su eklenir haşlamaya bırakılır. Baharat ve salça ilave edilerek suyunu çekene kadar pişirilir ve servis edilir.





SOĞANLAMA



MALZEMELER



2 adet soğan

2 adet biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı Çokça domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Çay kaşığının ucuyla Diyar kimyon



HAMUR İÇİN:



2 su bardağı Yeğenler un

1 tatlı kaşığı tuz

HAMURU YOĞURMAK İÇİN:



Su



YAPILIŞI:



İlk önce soğanları doğrayarak bir tencereye koyalım, yağla birlikte terleme yöntemiyle soğanlarımızı kavuralım. Arkasından biberleri tencereye ekleyelim. Domatesleri de ekleyerek pişirmeye devam edelim. En son salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip biraz daha kavuralım ve soğumaya bırakalım. Hamur için; tuz ve unu, yeteri kadar su ekleyerek yoğuralım. Bezeler koparıp tabak boyutunda açalım. Yufkaların üzerlerine soğanlamadan koyup, yarım ay şeklinde kapatıp pişirelim.





LEPE (SÜTLÜ PİLAV)



MALZEMELER



1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

500 ml. süt

Bir tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı Vera sıvı yağ



YAPILIŞI:



Tencereye yağları koyup eritiyoruz. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinci yağda kavuruyoruz. Ardından su, tuz ve sütünü katıp orta ateşte pişiriyoruz. Pilav göz göz olunca altını kısıp demlendiriyoruz. 5 dakika sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.