İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz. İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen farkettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de sizlerle paylaşmam kaçınılmazdı. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...Hayırlı iftarlar.



DEDE ÇORBASI



MALZEMELER



200 gr. tavuk

1 bardak un

1 bardak Yöremce nohut

1 kaşık tereyağı

Nane

Tuz



YAPILIŞI:



Un, su ve tuz ile hamur yapılır. Oklava ile erişte yufkası kalınlığında açılır. Yufka oklavaya dolandıktan sonra bir parmak kalınlığında kesilir. Şeritler halindeki parça hamurlar bıçakla, uzun kenarı 1 santim olan dikdörtgen parçalar kesilir, eğer daha küçük parçalar halinde isteniyorsa dikdörtgen şeklindeki hamurlar tekrar ortadan ikiye bölünür. Nohut ve tavuk başka tencerelerde pişirildikten sonra tavuk etleri elle küçük parçalara ayrılır. Tavuk suyuna hamurlar ile tavuk eti ve haşlanmış nohut atılarak yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişirilir. Çorbayı ocaktan almadan üzerine tereyağında yakılmış nane dökülür.





CANTIK



MALZEMELER



1 su bardağı ılık Birşah süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı Petek şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un



İÇ HARCI İÇİN:



2 orta boy rendelenmiş domates

2 adet yeşil biber (blenderden geçirilmiş)

2 adet soğan (blenderden geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr. dana kıyma

2 adet kırmızı biber (blenderden geçirilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



YAPILIŞI:



İlk önce yoğurma kabına kuru maya, şeker ve süt konur, 10 dakika bekletilir. Köpüren mayaya diğer sıvılar ve en son un eklenir. 45 dakika mayalanması için beklenir. Tüm iç harç malzemeleri karıştırılır ve dolapta dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan arzu edilen büyüklükte bezeler ayrılır ve her biri daireler şeklinde açılır. Açıldıktan sonra tepsiye dizilir, üzerine yumurta sarısı sürülür ve iç harç koyulur. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakılır.





CEVİZLİ LOKUM



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:



1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık Birşah süt

1 yemek kaşığı Petek toz şeker

1 paket (25 gr.) kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



İÇ HARÇ:



Kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı Diyar susam



ÜZERİ İÇİN:



Sıvı yağ

Yumurta sarısı



YAPILIŞI:



Hamur malzemelerini yoğurup bırakıyoruz. Mayalanınca, sıvı yağ döktüğümüz tezgahımızda, el yardımıyla hamuru büyütüyoruz. Tekrar sıvı yağ sürüp iç harcını üzerine eşit şekilde döküyoruz. Hamuru rulo şeklinde içe doğru kıvırıyoruz. Ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürüyoruz. Üç parmak kalınlığında dilimleyip dik bir şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine önce sıvı yağ, daha sonra yumurta sarısı ve en son susam serpip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.





SÜT HELVASI



MALZEMELER



100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre Birşah süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı Petek şeker

1 paket vanilya



YAPILIŞI:



Sütün yarısını uygun bir tencereye alarak şekeri ekliyoruz ve şeker eriyene kadar ocakta karıştırıyoruz. Kaynamasına gerek yok, sadece şekerleri eritiyoruz ve ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını da üzerine ekleyerek güzelce çırpıp soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavaya alıp eridikten sonra unumuzu ekliyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük cam fırın kabına helvamızı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz. 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Soğuduktan sonra servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI



Eğer fırınınız sıcaksa 15-20 dakika yeterli olacaktır ama sıcak değilse 30-35 dakika sürecektir.





PİDELİ KÖFTE



MALZEMELER



400 gr. kıyma

1 adet büyük soğan

Çay kaşığının ucuyla karbonat

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

Yeteri kadar tuz

SERVİS İÇİN:

2 adet tırnak pide

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

Karabiber

Pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar sıcak su



ÜZERİ İÇİN:



3 yemek kaşığı tereyağı



SÜSLEMEK İÇİN:



1 adet domates

2 adet biber

1 kase yoğurt



YAPILIŞI:



Öncelikle köftemiz için soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz ve kalan diğer malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz köfteyi istediğimiz boyutta elimizin içinde yuvarlak ve hafif yassı olacak şekilde ayarlayıp dolapta bir-iki saat dinlendiriyoruz. Sonra dinlenen köftelerimizi tavada arkalı önlü kızartıyoruz. Köfteler kızarırken tırnak pideleri küp küp olacak şekilde doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Sonra kızaran köfteleri doğramış olduğumuz pidelerin üzerine dizip sos malzemelerini hazırlıyoruz. Sos malzemesi için sıvı yağ ve salçayı birkaç dakika kavurup baharatlarını ve tuzunu ekliyoruz ve su ilavesi ile kaynatıyoruz. Üç-dört dakika sosumuzu kaynatıp altını kapatıyoruz ve köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tereyağını ocakta kızdırıp üzerine gezdiriyoruz. Servis yaparken yoğurt, közlenmiş veya kızarmış domates ile süsleyerek servis edebilirsiniz.