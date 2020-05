İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Sinop'a konuk oluyoruz. Kuzeyin incisi Sinop, deniz manzarasının yanı sıra kendine has yöresel lezzetleriyle de gönülleri fethediyor. Bakalım Ramazan ayında Sinop'ta iftar sofralarını süsleyen lezzetler nelerden oluşuyor...



SİNOP USULÜ NOKUL



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

3-4 yemek kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İÇİNE KOYMAK İÇİN:

Çerezya kuru üzüm

Sıvı yağ

Şeker

Çerezya ceviz

ÜSTÜNE SÜRMEK İÇİN:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Öncelikle su ve sütü bir kaba koyarak ılıtın. Ilık hale gelen su ve süt karışımına şeker, tuz, yağ ve mayayı ilave edip karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru üç eşit parçaya ayırın ve her bir parçayı hazır yufka inceliğinden daha kalın olacak şekilde açın. Her bir parçayı açtıktan sonra her yerini sıvı yağ ile yağlayın ve tercihinize göre az veya çok şeker serpin. Ardından ceviz ve kuru üzüm serpin. Şeker ve cevizi damak tadınıza göre az ya da çok, yufkanın her yerine eşit bir şekilde serpin. Ben üzümü çok koyacaksam şekeri fazla koymuyorum. Daha sonra hamuru rulo haline getirin ve iki parmak kalınlığında bıçak yardımı ile keserek yağlanmış tepsiye dik bir şekilde dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



SİNOP USULÜ MISIR ÇORBASI



MALZEMELER

2 su bardağı mısır yarması

1 su bardağı barbunya

1 orta boy soğan

Milkten tereyağı

Salça

YAPILIŞI: Düdüklü tencereye yaklaşık iki litre su koyun, içine bütün soğanı, mısır yarmasını ve barbunyayı atıp yaklaşık iki saat kısık ateşte kaynatın. Bir-iki kaşık tereyağını eritip salçayı kavurun. Pişen çorbaya ilave edin.



SİNOP ISLAMASI



MALZEMELER

1 kilo hazır ıslamalık Nimet yufka

1 bütün tavuk

Çerezya ceviz

Milkten tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: Hazır ıslamalık yufkayı kare kare olacak şekilde kesin, hiç boş yer kalmayacak şekilde bir borcama dizin. Diğer yandan bütün tavuğu haşlayın. Borcama dizdiğiniz ıslamaların üzerine bol miktarda ceviz koyun, üzerine eritilmiş tereyağı dökün. Haşladığınız tavuğu parçalayarak yufkanın üzerine koyun. Üzerine bol miktarda su döküp fırına koyun. Suyunu çekerse su ilave ederek pişirin.



AKKABAK BÖREĞİ



MALZEMELER

2 dilim balkabağı

2 su bardağı şeker

1 su bardağı Çerezya ceviz içi

1 kg. un

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabakları yıkayıp rendeleyin. Un, su ve tuz ile kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğurup altı adet bezeye ayırıp biraz dinlendirin. Dinlenen bezeleri tek tek açın, iki yufkanın daha büyük olmasına dikkat edin. Daha küçük açtığınız dört adet yufkayı ayrı ayrı, alt-üst yaparak sacın üzerinde pişirin. Bir adet çiğ yufkayı sacın üzerine koyun, üzerine iki adet pişmiş yufka koyun. Üzerine rendelenmiş kabak, ceviz ve şeker serpin. Diğer pişmiş yufkaları koyup yine kabak, ceviz ve şeker serpin. En üste kalan çiğ yufkayı koyup taşan hamurlarla kenarları kapatın. Böreği, sacda alt-üst ederek pişirin. Sıcakken üzerine sıvı yağ sürün, keserek servis yapın.



İÇLİ TAVA



MALZEMELER

1 kg. hamsi

250 gr. pirinç

1 baş soğan

200 gr. Milkten tereyağı

1/2 bardak su

2 adet yumurta

Maydanoz

Nane

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Ayıklanıp doğranmış soğanları karamelize edin, üzerine pirinçleri ekleyip karıştırarak kavurun. Tuzu ekleyin, üzerini geçecek kadar su koyarak pişirin. (Pirinçler diri diri olmalıdır) Pilav suyunu çekince karabiber, bol maydanoz ve nane ekleyerek demlenmeye bırakın. Hamsileri unlayın, sırtları alta gelecek şekilde bir tepsiye dizin. Tepsinin kenarlarına da bir kısmı tepsiden sarkacak şekilde dizilmelidir ki sonradan üzeri kapatılabilsin. Dinlenmiş pilavı hamsilerin üzerine döküp düzeltin. Kalan hamsilerle ve tepsinin kenarından sarkanlarla pilavın üzerini kapatarak fırında pişirin.