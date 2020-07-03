Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e hepimizin bayılarak yediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Malum, yaz sıcakları epey bunaltıyor; biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin. Eski çağlarda dağın tepesinden toplanan karların üzerine bal ve ezilmiş meyve döktürerek, tarihin ilk dondurmasını hazırlanmış. Ben bugün kayısılı, vişneli, kurabiyeli dondurma yaptım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAYISILI DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

1 kg kayısı

1 limonun kabuğu

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Limon kabuğu rendesini içine atıyoruz. Toz şekerin yumurta sarısında tamamen erimesini sağlıyoruz. Karışımın bulunduğu cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğumasını sağlıyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı, karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. Rondodan çekilmiş kayısıyı da ilave edip kıvamını ayarlıyoruz. Bir kek kalıbının içini streç filmle kaplayıp hazırladığımız dondurma karışımını içine aktarıyoruz. Streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.



TARÇINLI BİSKÜVİLİ DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1 yemek kaşığı toz tarçın

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Bir kase dolusu bisküvi

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Beş dakika bu işlemi sürdürüp toz şekerin yumurta sarısında erimesini sağlıyoruz. Cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğutuyoruz. Tenceredeki karışımın içine yumurtalı karışımı karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. Bisküvileri parçalayarak ilave ediyoruz. Tüm malzemeler karıştıktan sonra çırptığımız kremanın içine yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da kasenin içini streç filmle kaplayıp dondurma karışımını aktarıyoruz. Üzerini düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.