İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir menü nasıl hazırlayabilirsiniz, sizlere anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz malzemeler ve ekonomik olarak kendinizi zorlamadan davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Misafir ağırlamayı çok abartılı formlarda hazırlayan ve misafirine çok önem veren bir mutfak kültürüne sahibiz ancak misafirimizin yiyebileceğinden çok miktarda yemek sunduğumuz zaman, aslında hazırladığımız yemeklerin hakkını tam veremiyoruz ve misafirlerimizin çoğu zaman mide fesatı geçirmiş şekilde evimizden ayrılmalarına sebep oluyoruz. Davet menüleri temelde birkaç dinamiğe ihtiyaç duyar. Çorba ya da bir başlangıç, ardından ana yemek ve eşlik eden beğendi, pilav yada garnitür ve en son olarak da tatlı... Bu sayı elbette çoğalabilir, konsepte bağlı olarak başlangıç yerine çorba, ayrıca zeytinyağlı bir yemek, börek ve fazlası ile çeşitlendirilebilir. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki misafirlerimizin de yiyebilecekleri yemek miktarı sınırlıdır. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile.



PASTIRMALI BEĞENDİLİ LAZANYA



MALZEMELER

BEĞENDI İÇİN:

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz

PASTIRMA SOTE İÇİN:

400 gr. çemensiz pastırma

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

LAZANYA İÇİN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek

YAPILIŞI: Pastırma, soğan, sarımsak, salça ve domates sotelenir. Beğendi için; 1 kaşık tereyağ eritilir, un kavrulur. Ardından közlenmiş patlıcan eklenir. Hafif kavrulunca süt ve Hindistan cevizi ilave edilir. Fırın kabına lazanyalar haşlanmadan bir kat dizilir, üzerine beğendi üzerine pastırma sote ve kaşar peyniri konur. Tekrar lazanya şeklinde devam edilerek kat çıkılır. Üzerine, parmesan peyniri ve ekmek kırıntıları serpilir. 185 derecede pişirilir.



SÜTLÜ REÇELLİ SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçleri, nişastaları gidene iyice kadar yıkıyoruz. Üzerine bir su bardağı su koyup haşlıyoruz. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre sütü yavaş yavaş döküp karıştırıyoruz. Mısır nişastasını, süt reçelini ve şekeri ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak sütlacımızı pişiriyoruz. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra içine portakal kabuğu rendesini koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Sütlacı güveçlere veya kaselere paylaştırıyoruz, soğuduktan sonra servis ediyoruz.