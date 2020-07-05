Sevgili okuyucular, bugün sizler için son zamanların en popüler konusu olan detoksu araştırdım. Öncelikle, özetle detoksun vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak olduğunu söyleyebilirim. Benim en sevdiğim detoks etkisi olan besinlerin başında zencefil geliyor. Zencefil birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırma konusunda oldukça zengin. Kültürümüzdeki kabulü her ne kadar son senelerde olsa da bence zencefilin o keskin, hafif acıtan şahsına münhasır tadını çoğumuz seviyoruz. Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan bir birey olarak elbette ben de zaman zaman detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum. Bazen de çiğ olarak tüketiyorum ve sebzelerin suyunu sıkıp içerek zararlı toksinlerden kurtulmaya çalışıyorum. Bugün sizler için, içine envai çeşit sebze koyarak yaptığım yeşil elmalı detoks salatası, yaz günlerinde bayıla bayıla içtiğim detoks çorba ve katı meyve sıkacağından sıktığım sebzelerle hazırladığım alkalize etkisi olan detoks içeceğim var. O zaman başlayalım. Mutlu sofralarda görüşmek üzere...



YEŞİL ELMALI DETOKS SALATASI



MALZEMELER



2 adet yeşil elma

1 yeşil biber

1 kırmızı biber

1 parça taze zencefil

1 minik ağaç brokoli

Çeyrek mor lahana

1 domates

1 salatalık



SOSU İÇİN:

1 limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz



YAPILIŞI:

Elmaları rendeleyip, diğer malzemeleri minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üstüne döküyor, afiyetle yiyoruz.



DETOKS ÇORBA



MALZEMELER



1 kg. semizotu

1 adet kabak

2 adet pırasa

3 adet yeşil biber

Tuz

Zerdeçal

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi bir tencereye koyup üzerine su döküyoruz. Sebzeler haşlanınca Hindistan cevizi sütü ekleyip blendar'dan çekiyoruz.



PÜF NOKTASI

Çorbaya Hindistan cevizi sütü yerine laktozsuz süt de ekleyebilirsiniz.



ALKALİZE DETOKS İÇECEĞİ



MALZEMELER



1 avuç çilek

2 adet salatalık

1 parça zencefil

1 limon

1/2 yeşil elma



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi kabuklarıyla beraber katı meyve sıkacağından sıkıyoruz, sonra taze taze içiyoruz...