Çaya misafirlerim geliyor bugün, bayılıyorum altın günü havasında geçen bol muhabbetli günlere. Çok yoğun çalışan bir insan olduğum için hararetle bekliyorum evde olacağım günleri, bir de sevdiklerim gelecekse eğer hazırlıklar daha bir keyifli oluyor benim için. Tabii her şeyi bir hedefe bağlamak isteyen İdilika rahat durur mu? 'Madem 29.90 TL'ye sofra hazırlıyorum, bu sefer çay saati hazırlayayım o halde' dedim ve marketin yolunu tuttum.



BEZELİ PASTA

Planlarıma göre bir çeşit tuzlu yapacaktım; börek, poğaça ya da kiş türü, bir adet pasta ve bir de kurabiye düşünüyordum. Markete girince gördüm ki hazır pandispanyalar hiç de pahalı değil, aldım hazır pudingi ve hazır pandispanyayı, içine birkaç sürpriz ekleyerek enfes bir pastaya çevirdim. Kayısı marmeladı ile çok sevdiğim pastane bezelerini evde yapıp biraraya getirdim. Üzerine şanti, arasına pastacı kreması yapmayı aklımdan geçirmedim değil ama böylesi hiç de fena olmadı.



HİNDİ FÜMELİ KIŞ

Bu tarife bayılıyorum, tam buğday unu kullandığım için kıvamı rengi çok cazip oluyor. İç malzemesini hindi fümeli yapıyorum ama ıspanaklı da olabilir. Çoğunlukla bizim kiş algımız kurabiyemsi kıyır kıyır olabilecek bir hamur parçasının üstüne beşamel sos bazlı bir harç ve peynirle fırınlanması şeklinde. Ancak Polonya stili kiş, biraz börek-kiş karışımı bir şey oluyor. Deneyin seveceksiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAYISILI BEZELİ PASTA



MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya

500 gr. kayısı

1 su bardağı toz şeker

1 adet vanilyalı puding ve arkasında yazan ölçü miktarı süt

1 çay bardağı file badem

Keki ıslatmak için 1 çay bardağı süt

BEZELER İÇİN:

2 yumurta akı

2 çay bardağı pudra şekeri

Bir çimdik tuz

YAPILIŞI: Rondoda çektiğimiz kayısıları şekerle pişiriyoruz. File badem ile karıştırıp soğutuyoruz. Bezeler için; yumurta akını ve pudra şekerini çırpıp sıkma torbasına koyuyoruz, yağlı kağıt serilmiş tepsiye istediğimiz şekilde sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında pişiriyoruz. Hazır pandispanyayı sütle ıslatıyoruz. Arasına şekerle pişirdiğimiz kayısıları sürüyoruz. Bezelerin bir kısmını kırıp üzerine serpiştiriyoruz. Diğer pandispanya katını üstüne kapatıyoruz. Vanilyalı pudingi arkasında yazan ölçüdeki gibi pişiriyoruz. Bezelerle süslüyoruz.



VİŞNELİ KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

125 gr. margarin

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 paket pudra şekeri

Aldığı kadar un

1 kase dolusu vişne reçeli

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelecek kadar yoğuruyoruz. Küçük parçalar ayırıp avucumuzun içinde açıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı reçel koyup poğaça gibi kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.



HİNDİ FÜMELİ KIŞ



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı yağsız süt

250 gr. tam buğday unu

100 gr. un

1 paket kabartma tozu

İÇ MALZEMESİ:

500 gr. hindi füme

3 diş sarımsak

1 adet domates

2 adet yeşil biber

100 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Hindi fümeleri ince ince doğrayıp kavuruyoruz, sarımsak ve biberleri ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. En son domatesleri ekliyoruz, baharat ile lezzetlendiriyoruz. Soğuyunca kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Hamur için; yumurta, zeytinyağı, yoğurt ve sütü karıştırıyoruz. Unları ve kabartma tozunu ekleyip yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz hamuru ikiye ayırıyoruz. Tezgaha az miktarda un serpip, birinci hamuru açıyoruz ve yuvarlak bir tepsiye seriyoruz. Üzerine iç malzemeyi koyuyoruz. İkinci hamuru açıp şeritler halinde kesiyoruz ve kafes olacak şekilde şeritleri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.