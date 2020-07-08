Herkese merhaba. Havaların sauna kıvamında olduğu bugünlerde dışarı çıkmak adeta bir hayal. Evde kaldığımız günlerde de film izlemek en büyük kurtarıcımız. Sinema filmi izlerken aynı zamanda bir şeyler atıştırmak, ayrılmaz bir ikili gibi adeta. Sinemaya gittiğimizde patlamış mısır yemek, alaska, frigo almak, evde aile boyu dizi izlemeye niyetlendiğimizde annemizin kek, poğaça gibi anne eli değmiş yiyeceklerle sürekli yandaki sehpadan midemize destek atması bir keyiftir. Hiçbir şey bulamazsak illa ki o filmi izlemek için olmazsa olmaz olan cipsi yakınımızdaki bakkaldan sipariş vermek ve yanına illa ki bol asitlisinden bir içecekle tamamlamak gibi birçok eşlikçisi var şu film izleme aktivitesinin. İşte bu aktiviteyi daha lezzetli getirecek nefis tariflerim var bugün sizlere. Umarım beğenirsiniz.



BALLI ACILI TAVUK KANATLARI



MALZEMELER

1 kg. tavuk kanat

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayıp br kaseye alıyoruz. Üzerine zeytinyağı, bal, acı biber sosu, tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edip karıştırıyoruz. Bu sosa, tavuk kanatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz, bir saklama kabına koyup buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen tavukları fırının ızgara bölümünde pişiyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz tavukları kızgın yağda kızartabilir ya da elektrikli ızgarada pişirebilirsiniz. Ben daha sağlıklı olduğu için fırında pişiriyorum.



DONDURMA SANDVİCH



MALZEMELER

4 top karamelli dondurma

Hazır kurabiye ya da bisküvi

YAPILIŞI:

Bisküvi ya da kurabiyelerin arasına bir top dondurma koyup sıkıştırıyoruz. İstersek çikolata sosa bandırabiliriz ya da etrafına fındık, fıstık serpebiliriz.



EV YAPIMI SOĞANLI PATATES



MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Suyun içinde bekleterek nişastasını çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemi iki kere tekrarlarsak, patatesler daha çıtır olur. Patatesleri sudan çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvıyağ, tuz ve soğan tozunu karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır olmuş demektir.