Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz sıcaklarını bir an olsun hafifletebilecek süper serinletici içecekler hazırladım. Sosyal medyada fenomen olan kahve dalgona, Güney Kore'de karamelli şekerlemenin adı olarak bilinmektedir. Kahvenin şekli dalgona şekerlemesine benzemesinden dolayı bu ismi almış. Ancak ülkemizde gündem konusu olmasının nedenlerinden biri, Kore'de yayınlanan bir programda, ardından ise bir restoranda kahvenin yapılışının kayıt altına alınması. Bunun sonucunda sosyal medyada büyük hızla yayılmaya başlayan dalgona kahvesi, özellikle TikTok'ta yapılan paylaşımlar sonrasında 'TikTok kahvesi' olarak da anılmaya başladı. Haydi bakalım sosyal medyada ünlenen bu kahvenin yapımını beraber öğrenelim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ŞEFTALİLİ LİMONATA





MALZEMELER

3 adet şeftali

2 adet limonun suyu

4 yemek kaşığı toz şeker

2-3 dal taze nane

Bolca buz

YAPILIŞI: Şeftali dilimlerini ince bir tel süzgeçten geçirip iyice suyunu çıkarıyoruz. İçine limon suyunu ve dört yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Sonra da üzerine iki-üç dal taze nane yaprakları ekliyoruz. Hazırladıktan sonra iki-üç saat beklettikten sonra içine buz parçalarını da ekleyip servis yapıyoruz.



DALGONA KAHVE



MALZEMELER

3 yemek kaşığı çözünebilir kahve

Yarım çay bardağı sıcak su

5 tatlı kaşığı toz şeker

Soğuk süt

YAPILIŞI: Derin bir kaba malzemeleri tek tek koyuyoruz, mikserde köpürüp açık kahverengi olana kadar karıştırıyoruz. Bardaklara soğuk süt ve buz koyuyoruz. Üzerine hazırladığımız köpük kahvemizi dilediğimiz gibi ilave ediyoruz.



ALKALİZE DETOKS İÇECEĞİ



MALZEMELER

1 litre süt

1 adet muz

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı badem tozu

YAPILIŞI: Bir kaba sütü alıyoruz ve içine muzu, bademi ve şekeri ekliyoruz. İçine blender ile ezdiğimiz muzu da ekliyoruz.