Akşama misafirlerim var, güzel bir balık sofrası hazırlamak istedim. Levrek buğulama yapacağım, ancak bu sefer farklı çok lezzetli kremalı bir tarifim var. Yanına da nefis bir çıtır roka salatası ve buzluğa attığım çileklerden pelte hazırlıyorum. Hadi bakalım ben mutfağa, hemen başlamalıyım. Hepsi maksimum 1 saat içerisinde pişer diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ROKA SALATASI



MALZEMELER

1 demet roka

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker

SOSU İÇİN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:Karıştırma kabına ince kıyılmış roka, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve toz şekeri koyup iyice harmanlayın.

SOS İÇİN: Tencereye tüm sos malzemelerini koyun. Orta dereceli ateşte 2-3 dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.



AHUDUDU PELTESİ



MALZEMELER

1 kg. ahududu

3 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: Ahududuları ezin, suyunu süzün ve üç bardak suyu ayırın. Tencereye şekeri ve sonra nişastayı ekleyip ikisini iyice harmanlayın. Üç bardak ahududu suyunu ilave edin, nişasta ve şekeri iyice erittikten sonra tencereyi ateşe koyun. Sürekli karıştırarak boza kıvamına gelinceye kadar pişirin. İki-üç saat buzdolabında bekletip servis edin.



KREMALI LEVREK BUĞULAMA



MALZEMELER

BALIK SUYU İÇİN:

Levreğin yüzgeçleri kesilmiş kemikleri

1 adet havuç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Bir kaç maydanoz sapı

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

BUĞULAMA İÇİN:

3 adet levreğin filetosu (6 parça)

400 gr. kültür mantarı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

100 ml. krema (1 kutunun yarısı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI: Balık suyu in kemikleri soğuk suda yıkayın. Orta boy bir tencereye tüm malzemeleri alıp, tamamını soğuk su ile doldurun. Kaynama noktasına getirin ve ara ara köpüğünü alıp, en kısık ateşte kapağı açık bir saat pişirin. Hazır olunca süzgeç veya tülbent yardımı ile kepçe kepçe süzün. Kenara alın. Uzun ince doğranmış soğanları zeytinyağı ve tereyağında kavurun. Doğranmış mantarları ilave edin. Sıra ile iri doğranmış biber ve sarımsak ekleyin. Un ilavesi yapıp, bir iki dakika kavurun. Balık suyundan üç-dört kepçe ilave edip karıştırın. Defne yaprağı tuz, karabiber, bir çimdik şeker de ilave edin. 10 dakika kapağı kapalı kısık ateşte tıngırdatın. Kremayı bir kaba alın ve içine sıcak balık sulu sostan bir kaç kaşık alıp karıştırın. Bu karışımı tencereye aktarın. Üçe bölünmüş, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilmiş levrekleri üzerine dizin ve kısık ateşte kapağı açık 10-12 dakika pişirin. Ara ara sosu üstlerine dökün.