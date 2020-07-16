Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'na bugün, mayhoş ve nev-i şahsına münhasır vişneyi konuk alıyoruz. Bir renge kendi ismini verdiğine göre vişnenin oldukça karakterli bir yapısı var diyebiliriz, öyle değil mi? Pek çok kaynak, vişnenin anavatanını Hazar Denizi ve Kuzey Anadolu dağları arasındaki bölge olarak gösteriyor. İran'ın kuzeyi ve Türkmenistan arasındaki bölgeden Avrupa'ya yayıldığı söyleniyor. Dört yaşında meyve vermeye başlayan vişne ağacı, 50 yıl yaşayabiliyor. Meyve vermeden önce çiçeklendiği hali, insanı doğaya binlerce kez yeniden hayran bırakıyor. Kalorisi çok az, A vitamini oldukça zengin. Eski insanlar biliyormuş işi; vişneyi her yemeğin içine katma adetinin İran'dan başladığı sanılıyor ve etkisi Osmanlı'ya kadar geliyor. Osmanlı mutfağında vişne kebabı ve vişneli yaprak sarma, padişahlar tarafından inanılmaz bir talep görüyormuş. Et yemeye çok düşkün kişiler için gut hastalığını önlemeye de yardımcı oluyor. 'Meyve yemeğe katılmaz' diyenlerin bile hayrete düştüğü vişneli yemekler hazırladım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



VİŞNE SOSLU SALATA



MALZEMELER

1 paket Akdeniz yeşilliği

3-4 adet küçük boy salatalık

6-7 adet kurutulmuş domates

Yarım su bardağı ceviz

1 paket hellim peyniri

Yarım nar

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı vişne suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Akdeniz yeşilliğini servis tabağına yerleştiriyoruz. Salatalıkları doğrayarak yeşilliğe ekliyoruz. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 5-6 dakika yumuşatıyoruz. Domatesler yumuşadığında dörde bölerek servis tabağına alıyoruz. Üzerine cevizleri serpiştiriyoruz. Hellim peynirini keserek yağsız tavada dört tarafını kızartıyoruz. Salatanın üzerine yerleştiriyoruz. Nar tanelerini ekliyoruz. Sosu için; zeytinyağı ile vişne suyunu karıştırıyoruz. Salataya gezdirerek servis yapıyoruz.



VİŞNELİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt ve yoğurt

1 su bardağından az sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kase vişne

YAPILIŞI: Üç yumurtayı, 1.5 su bardağı şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir su bardağından az sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Başka bir yerde elenen 2.5 su bardağına yakın unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyoruz ve spatula yardımıyla söndürmeden karıştırıyoruz. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hamurumuzun yarısını döküp vişneleri diziyoruz. Kalan hamuru da üzerine döküp yeniden vişne dizip önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz.



VİŞNELİ ANTRİKOT



MALZEMELER

5 adet antrikot

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı karışık baharat

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rende sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, vişne suyunu, baharatları, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Antikotları fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip bir saat üzerini örtmeden pişiriyoruz.