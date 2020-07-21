İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, protein diyeti yapanlara, deli gibi spor yapıp kas üstüne kas katmak isteyenlere, sağlıklı beslenip formunu korumak isteyen tüm okuyuculara sürprizim var. Sizlere özel nefis lezzetler hazırladım.



PROTEİN NEDİR?

Protein, vücudumuzdaki birçok yapının temel yapı taşıdır. Ürettiğimiz enerjinin ortalama yüzde 10-15 kadarı, gıda kaynaklı proteinlerden gelmektedir. Protein, vücudumuz için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Proteini doğal beslenme yolu ile farklı kaynaklardan alabiliriz. O zaman bırakalım protein tozu ile hazırlanan kakaolu sütleri, kolaylıkla hazırlayabileceğimiz doğal yoldan bizi protein içeren besinlere yönlendiren tariflere göz atalım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



PROTEİN KURABİYE



MALZEMELER

1.5 su bardağı yulaf unu

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı kuru üzüm

1 çay kaşığı toz tarçın

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 kahve fincanı ufalanmış ceviz

YAPILIŞI: Yumurtaları çırptıktan sonra üzerine elediğimiz unu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ve kalan tüm malzemeleri ekliyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye kaşık yardımıyla kurabiyelerimizi parça halinde koyuyoruz. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında kontrol ederek 15-20 dakika pişiriyoruz.



PROTEİN DEPOSU OMLET



YAPILIŞI: Tavada tereyağını eritiyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıp tavaya döküyoruz ve kısık ateşte arkalı önlü pişiriyoruz.



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

1/2 çay bardağı süt

Maydanoz, dereotu

Kimyon, tuz, pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı



PROTEİN BAR



MALZEMELER

1 avuç karışık kuruyemiş

2 adet kuru incir

2 adet kuru kayısı

1.5 bardak light süt

240 gr. yulaf kepeği

4 yemek kaşığı tepeleme kakao

1.5 yemek kaşığı fıstık ezmesi

YAPILIŞI: Derin bir kap içine yulaf kepeğini, kuru yemişleri ve kakaoyu koyuyoruz. Cezvede süt ve fıstık ezmesini birlikte ısıtıyoruz. Daha sonra ısıttığımız sütü kabın içine alıyoruz ve bütün malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yayıp dikdörtgen şekli veriyoruz. Barlarımızı derin dondurucuda donduruyoruz