İdilika'nın Mutfağı'nda bugün domatesin her halini yorumladığım özel bir domates serisi ile karşınızdayım. Bozcaada'nın meşhur domates reçelinin lezzetinden esinlendiğim sarı domates reçeli, pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi kızarmış domatesler ve 100 seneden bu yana kendini koruyamamış unutulmuş yeşil domates dolması lezzetini sizlere sunuyorum. 'Kızarmış Yeşil Domatesler' filmini hatırlayanlar var mı? Mütevazı konusuna rağmen 'Kızarmış Yeşil Domatesler' 1991 yılının bir hayli ses getiren prodüksiyonlarından olmuştur. Halbuki basit ama etkileyici konusuyla, yaşlılar evinde dostlukları filizlenen iki kadını temel alır ancak beni ilgilendiren kısmı domateslerin kızartılmış olmalarıdır. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SARI DOMATES REÇELİ



MALZEMELER

1 kg. sarı domates

1 kg. şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

YAPILIŞI: Şekeri eritiyoruz ve 3.5 su bardağı sıcak su ekleyip kaynatıyoruz. Şerbet kıvamı olunca domatesleri de ekliyoruz ve kısık ateşte domatesler şeffaflaşıncaya dek pişiriyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz ve yedi dakika kaynatıyoruz. Sıcakken kavanoza döküyoruz.



YEŞİL DOMATES DOLMASI



MALZEMELER

8-9 adet yeşil domates

300 gr. kıyma

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Karıştırma kabına kıyma, küp kesilmiş soğan, sarımsak, salça, pirinç ve baharatları ekliyoruz. Domateslerin içlerini oyuyoruz. Kıymalı harç ile dolduruyoruz. Tavada çok az yağ ile arkalı önlü kızartıp tencereye diziyoruz. Zeytinyağı ilavesi ile pişiriyoruz.



DOMATES KIZARTMASI



MALZEMELER

2 adet sert domates

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Yarım çay kaşığı top kekik

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI: Zeytinyağında rendelenmiş sarımsakları soteliyoruz. Domatesleri büyük halkalar halinde dilimliyoruz. Arkalı önlü kızartıyoruz. Üzerine baharatları ilave edip kapağını kapatıp suyunun yağa geçmesini sağlıyoruz.