İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bayramların olmazsa olmaz tatlısı baklavayı konuk ediyoruz. Geleneksel tatlımız olan baklava; ceviz, fıstık ve fındık ile yapılmaktadır. Ben, bu bayram bir değişiklik olsun dedim ve sizlere sürprizli tarifler hazırladım. Hem ekonomik, hem pratik olan bu baklavaları bakalım deneyip sevecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepimize sağlıklı ve huzurlu nice mutlu bayramlar dilerim.



LEBLEBİLİ EV BAKLAVASI



MALZEMELER



5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1.5 çay bardağı süt



AÇMAK İÇİN:



Buğday nişastası





İÇ MALZEMESİ İÇİN:



200 gr. ceviz

200 gr. leblebi

200 gr. tuzsuz fıstık

200 gr. fındık



ÜZERİ İÇİN:



200 gr. tereyağı



ŞERBETİ İÇİN:



4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1/2 (yarım) limon suyu



YAPILIŞI:



Unu bir kaba alıyoruz. Üzerine kabartma tozu ve tuz katıp karıştırıyoruz. Havuza yumurtayı kırıyoruz, sıvı yağ, süt ve sirke döküp yoğurmaya başlıyoruz. İçine katacağımız fındık, fıstık, ceviz ve leblebiyi robottan geçiriyoruz. Ayrı bir tavada tereyağını eritiyoruz. Hamur dinlendikten sonra beze haline getiriyoruz, nişasta ile açmaya başlıyoruz. Hamurumuzun üzerine iç harcından döküyoruz ve oklava yardımı ile sarıp büzüyoruz. Tepsiye diziyoruz. Şerbetimizi hazırlayıp baklavamızı dilimleyip tereyağını gezdiriyoruz. 180 derecede pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine şerbeti döküyoruz.



HURMALI CEVİZLİ BAKLAVA



MALZEMELER



1 paket baklavalık yufka

3 su bardağı ceviz içi

Büyük bir kase hurma



ARA KATLAR İÇİN:



50 gr. tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ





ŞERBETİ İÇİN:



4 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 dilim limon



YAPILIŞI:



Şerbeti kaynatıyoruz. Limonu ekliyoruz. Cevizleri çekiyoruz. Hurmaları küçük küçük doğruyoruz. Üç tane yufkayı her birinin üzerini yağlayarak üst üste koyuyoruz. En son katına ceviz ve hurma serpiyoruz. Hafif sıkarak rulo yapıyoruz. Yağlanmış tepsiye diziyoruz. Bıçakla dilimlere kesiyoruz. Tatlının üzerine yağ karışımından sürüp 100 derecede pişiriyoruz. Tatlı ılık, şerbet soğuk olacak şekilde şerbetliyoruz.



YER FISTIKLI BAKLAVA



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:



1 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

AÇMAK İÇİN:



1 çay bardağı nişasta

İÇ HARCİ İÇİN:





3 su bardağı çekilmiş yer fıstığı



ŞERBET İÇİN:



5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

3-4 damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN:



250 gr. eritilmiş tereyağı



YAPILIŞI:



Derin bir kaba yumurta, süt, sıvı yağ, kabartma tozu, sirke, tuz ve unu koyup yoğuruyoruz. Şerbet için su ve şekeri kaynatıyoruz, limon suyunu ekleyip bir dakika daha kaynatıyoruz. Hamurdan bezeler koparıp tabak büyüklüğünde açıyoruz. Aralarına nişasta serpip 5'er 5'er üst üste koyuyoruz. Aralarına fıstık serperek yerleştiriyoruz. Açma işlemi bittikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz. Fırından çıkınca şerbeti döküyoruz.