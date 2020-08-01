Bayramın ikinci günü, çoğunuzun evlerinde aileler buluştu, kurbanlar kesildi, kavurmalar pişirildi. Bu bayram sizler için Anadolu'daki bayram sofralarından seçmeler sunmaya karar vermiştim. Zengin bir mutfak kültürüne sahip Hatay'da, her bayram her evde ekşi aşı bulunur. Tekirdağ'da Hayrabolu tatlısı, bayram sofralarının geleneksel yemekleri arasındadır.

Iğdır'da, bayram günlerinde çoğu evde balık çöreği bulun. Balık şekli verilen bu çörek, bölge insanının bayramlarda olmazsa olmazı arasında yer alıyor.

Hepinize iyi bayramlar.



HAYRABOLU TATLISI



MALZEMELER



250 gr. tuzsuz peynir

1 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

1 büyük çay bardağına yakın un

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN:



1.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su





YAPILIŞI:



Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekleyip yoğuruyoruz. Yumuşak ve ele yapışan kıvamda hamur elde ediyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye diziyoruz. 190-200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.



HATAY EKŞİ AŞI



MALZEMELER



KÖFTESİ İÇİN :



1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı soğuk su

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası

ÇORBASI İÇİN :



1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates ve biber salçası

Zeytin yağı

Tuz

Kuru nane

3 adet havuç

Nar ekşisi



YAPILIŞI:





Bulguru suyla ıslatıp dinlendiriyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip yoğuruyoruz. Misket köfteler hazırlıyoruz ve az yağda kızartıyoruz. Çorbası için; soğan, sarımsak ve havucu kavuruyoruz. Tuz ve salçaları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Suyu, nar ekşisini ve kuru naneyi ekleyip kaynatıyoruz, içine köfteleri atıp pişiriyoruz



IĞDIR BALIK ÇÖREĞİ



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:



1 paket yaş maya

3 adet yumurta

1 bardak ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 fiske şeker

1 su bardağı su

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:



1 kilo dana kuşbaşı

2 su bardağı ceviz

1 yemek kaşığı sıvıyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon



YAPILIŞI:





Etleri pişirip cevizle beraber rondodan çekiyoruz ve tereyağında kavuruyoruz. Tuzu, karabiberi, kimyonu ve zerdeçalı ilave ediyoruz. Ufalanmış yaş maya, şeker, tuz ve ılık su ile birlikte geniş bir kaba alıyoruz. Ilıttığımız sütü, yumurtaları, sıvı yağı ekliyoruz, aldığı kadar unla yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Soğuyan iç harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatıp fırın tepsisine diziyoruz.Yumurta sarısı sürüp çörekotu serpiyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz.