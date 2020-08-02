Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin Doğu’nun bayram sofraları
İDİL ÇİMRİN
02 Ağustos 2020, Pazar İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Doğu’nun bayram sofraları

Herkese merhaba. Mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Güneydoğu ve bölgelerimizin nadide şehirlerinde bayram sofralarına konuk oluyoruz. 'da bayramda yapılan yemekler arasında ilk sırayı Harput köfte, döğme çorbası, içli köfte ve gömme alırken, tatlılarda ev baklavası tercih ediliyor. 'da bayrama özel katmer, hengal, mafiş ve etir kaz pilavı, bayram tatlısı olarak ise baklava, un helvası, sütlaç yapılıyor. 'de ise bayramlarda en çok tutamaç, mastuva, keldoş ve içli köfte ikram ediliyor. Bugünlük benden bu kadar... Hepinize iyi bayramlar.

ELAZIĞ HARPUT KÖFTESİ

MALZEMELER

200 gr. yağsız kıyma
1 adet kuru soğan
1 tutam maydanoz
1 yemek kaşığı kuru reyhan
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tane yumurta
150 gr. ince bulgur

SOSU İÇİN:

1 domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI:



Soğanı doğradıktan sonra bütün malzemeyi karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Harçtan bilye kadar küçük küçük parçalar koparıp yuvarlak toplar yapıyoruz, sonra parmağımızla ortasına hafif bastırarak çukur oluşturuyoruz. Diğer tarafta bir adet domatesi, bir yemek kaşığı tereyağı ile pişiriyoruz. Salça ilave edip kavuruyoruz. Su kaynadıktan sonra köfteleri içine atıyoruz. Limon ile servis ediyoruz.

BİNGÖL MASTUVA

MALZEMELER

2 kg. ayran
300 gr. pirinç
125 gr. tereyağı



YAPILIŞI:

Pirinçleri ayıklayıp yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz ve üzerine ayran ilave ediyoruz. Ayranın bozulmaması için tahta bir kaşıkla, ara vermeksizin sürekli karıştırıyoruz. Yemek katı hale gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağı kızdırıp ortasına dökerek servis ediyoruz.

ARDAHAN MAFİŞ

MALZEMELER

1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım yaş maya
Tuz
Aldığı kadar un



YAPILIŞI:

Malzemeleri yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. 1.5-2 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bezeler yapıyoruz. Her bezeyi yarım santim kalınlığında açıyoruz ve istediğimiz boyda hamuru kesiyoruz. Mafişleri arkalı önlü kızartıyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA