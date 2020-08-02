Herkese merhaba. Mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizin nadide şehirlerinde bayram sofralarına konuk oluyoruz. Elazığ'da bayramda yapılan yemekler arasında ilk sırayı Harput köfte, döğme çorbası, içli köfte ve gömme alırken, tatlılarda ev baklavası tercih ediliyor. Ardahan'da bayrama özel katmer, hengal, mafiş ve etir kaz pilavı, bayram tatlısı olarak ise baklava, un helvası, sütlaç yapılıyor. Bingöl'de ise bayramlarda en çok tutamaç, mastuva, keldoş ve içli köfte ikram ediliyor. Bugünlük benden bu kadar... Hepinize iyi bayramlar.



ELAZIĞ HARPUT KÖFTESİ



MALZEMELER



200 gr. yağsız kıyma

1 adet kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı kuru reyhan

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tane yumurta

150 gr. ince bulgur

SOSU İÇİN:



1 domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça



YAPILIŞI:





Soğanı doğradıktan sonra bütün malzemeyi karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Harçtan bilye kadar küçük küçük parçalar koparıp yuvarlak toplar yapıyoruz, sonra parmağımızla ortasına hafif bastırarak çukur oluşturuyoruz. Diğer tarafta bir adet domatesi, bir yemek kaşığı tereyağı ile pişiriyoruz. Salça ilave edip kavuruyoruz. Su kaynadıktan sonra köfteleri içine atıyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



BİNGÖL MASTUVA



MALZEMELER



2 kg. ayran

300 gr. pirinç

125 gr. tereyağı





YAPILIŞI:



Pirinçleri ayıklayıp yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz ve üzerine ayran ilave ediyoruz. Ayranın bozulmaması için tahta bir kaşıkla, ara vermeksizin sürekli karıştırıyoruz. Yemek katı hale gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağı kızdırıp ortasına dökerek servis ediyoruz.



ARDAHAN MAFİŞ



MALZEMELER



1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım yaş maya

Tuz

Aldığı kadar un





YAPILIŞI:



Malzemeleri yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. 1.5-2 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bezeler yapıyoruz. Her bezeyi yarım santim kalınlığında açıyoruz ve istediğimiz boyda hamuru kesiyoruz. Mafişleri arkalı önlü kızartıyoruz.