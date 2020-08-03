Kurban Bayramı'nın sonuna gelmenin hüznünü yaşıyoruz. Bayram boyunca sizlerle Anadolu'dan farklı bayram sofraları paylaştık. Bugün de Ege'den ve Karadeniz'den iki yemek tarifim var. Aydın'ın en meşhur bayram yemeklerinden biri ekmek dolmasıdır. Zonguldaklıların vazgeçilmez bayram yemekleri; mısır keşkeği, sirkeli köfte, kabaklı börek ve tarhana çorbasıdır. Zonguldak'ta bayramların geleneksel tatlısı ise beyaz baklavadır. Ben bugün sizlere sirkeli köfte tarifi veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Daha nice bayramların ağız tadıyla bir arada geçmesi temennisiyle hepinize sevgi ve selamlar.



EKMEK DOLMASI (AYDIN)



MALZEMELER



1 adet yuvarlak bayat ekmek

250 gr. kıyma

Yarım bağ maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

3 adet soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 bardak et suyu

Süzme yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı toz biber

Yarım fincan su





YAPILIŞI:



Ekmeğin üzerinden yuvarlak bir parça kesip içini çıkartıyoruz ve çok minik olacak şekilde ufalıyoruz. Daha sonra iç harç için, kıymayı kavuruyoruz ve içine küp küp doğranmış soğan ekliyoruz. Kavrulan kıymanın içine tereyağı ekliyoruz ve ufalanan ekmek içiyle tekrar kavuruyoruz. Harcın içine ceviz, ince kıyılmış maydanoz, karabiber, tuz ekleyerek karıştırıyoruz. Ekmeğin içini bu harçla dolduruyoruz. Kesilen ekmeğin üstünü kapak gibi kapatıyoruz. Ekmeği bir tepsiye koyuyoruz ve üzerine yavaş yavaş et suyu gezdiriyoruz. Bir tencereye su koyup kaynatıyoruz, tepsiyi kaynayan sıcak su tenceresinin üstüne koyuyoruz ve benmari usulü 10 dakika kadar pişiriyoruz. Sos için; 3 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz, bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kavuruyoruz. Toz biber ve yarım fincan su ekleyerek pişiriyoruz. Ekmek dolmasının üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz, onun üzerine de sos gezdirilerek servis ediyoruz.



SİRKELİ KÖFTE (ZONGULDAK)



MALZEMELER



250 gr. dana kuşbaşı

1 adet soğan

1 su bardağından 2 parmak az pirinç

1 su bardağından 2 parmak az bulgur

1 yemek kaşığı salça

Tuz, pul biber, karabiber

Maydanoz

Sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı un



YAPILIŞI:



Pirinç ile bulguru karıştırıyoruz. Doğranmış soğan, salça, yağ, baharatlar, maydanoz ve tuzu da ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar un ilave erenem yoğuruyoruz ve minik köfteler elde ediyoruz. Soğan ve kuşbaşı eti kavuruyoruz. Salça ve göz kararı su ilave ediyoruz. Su iyice kaynayınca köftelerimizi içine atıyoruz. Piştikten sonra sirke döküp 2 dakika daha kaynatıyoruz