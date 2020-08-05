İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz akşamlarına yakışacak, aile boyu herkesin çok beğeneceği, hatta misafir bile ağırlayabilecek nefis bir menü ile karşınızdayım. Osmanlı mutfağında pirincin çok önemli olduğunu, önemli bir misafir saraya geldiği zaman zenginlik ifadesi olarak pilav pişirildiğini biliyoruz. Piliç Topkapı da işte o özel davet yemeklerinden sadece bir tanesi. Bugün size öyle bir salata tarifi veriyorum ki, tadına bakınca iddialıyım parmaklarınızı yiyeceksiniz. Yeşil erik ile semizotu geç keşfedilmiş bir ikili bence. Yoğurtlu semizotunu ise sevmeyen yoktur. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu lezzetleri deneyip seversiniz. Sevgi ve selamlarımla.



PİLİÇ TOPKAPI

MALZEMELER



6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

PİLAV İÇİN:



1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

Yeteri kadar tuz





YAPILIŞI:



Pirinci, ılık tuzlu suda 30 dakika bekletiyoruz. Zeytinyağında dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavuruyoruz. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam ediyoruz. Pirinci ekleyip 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane, karabiber ve tuzu ilave ediyoruz. Suyu ekliyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kasenin içine yerleştiriyoruz. Ortasına pilav koyup kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştiriyoruz, ters çevirip fırın tepsisine alıyoruz. Domates salçasını suda açıp üzerine zeytinyağı ile sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sosu tavukların üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



ERİKLİ SEMİZOTU SALATASI



MALZEMELER



1 demet semizotu

5 adet yeşil papaz erik

2 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Zeytinyağı

Pul biber





YAPILIŞI:



Semizotunu yıkıyoruz, suyunun süzülmesini sağlıyoruz. Rendelediğimiz sarımsaklar, tuz, zeytinyağı, yoğurt ve mayonezi pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı servis tabağına alıyoruz. Üzerine semizotu yapraklarını döküyoruz. En üstüne ise ince ince dilimlediğimiz erikleri diziyoruz. Zeytinyağı dökerek servis ediyoruz.



ÇİKOLATALI KEŞKÜL



MALZEMELER



4 su bardağı süt

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Vanilya

Hazır çikolata sosu

2 su bardağı süt





YAPILIŞI:



Süt, un, nişasta, zeytinyağ ve vanilyayı karıştırarak pişiriyoruz ve servis kaselerine döküyoruz. Çikolata sosunu 2 su bardağı süt ile pişiriyoruz ve soğuyan keşkülün üstüne döküyoruz.