İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok önemli bir geri dönüşüm dosyası açıyorum. Malum devir ekonomi devri. Pandemi sebebiyle ülkece çok zor günlerden geçtik. Hem sağlık, hem de ekonomik olarak sofralarımıza artık daha çok dikkat etmeliyiz. Yaz boyunca tükettiğimiz karpuz, kavun, limon gibi meyvelerin kabuklarını atmaya kıyamayan bendeniz İdilika, bir dizi denemeden sonra kabukların lezzetli dönüşümlerine tanıklık ettim. Bugün de bu tarifleri sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KARPUZ KABUĞU REÇELİ

MALZEMELER



2 dilim karpuz kabuğu

2 su bardağı su

3 su bardağı şeker

7-8 adet karanfil

3-4 adet limon tozu



YAPILIŞI:



Karpuz kabuğunun yeşil kısmını çok ince bir şekilde soyup doğruyoruz. Karpuz kabuklarını düdüklü tencerede üzerini geçecek kadar su koyup 15 dakika pişiriyoruz. Yumuşayan kabukları sudan çıkararak ayrı bir tencereye alıyoruz. Şekeri, suyu ve karanfili ilave edip 30-35 dakika ara sıra karıştırarak kabuklar şeffaflaşana kadar kaynatıyoruz. En son limon tozunu da ekleyip kavanozlara dolduruyoruz.



KAVUN KABUĞU TURŞUSU



MALZEMELER



1 adet kavunun kabuğu

1 su bardağı sirke

1 baş sarımsak

2 yemek salamuralık tuz

1 tatlı kaşığı limon tuz





YAPILIŞI:



Kavun kabuklarını soyup ince ince dilimliyoruz. Kavanoza önce kavun kabuklarını, ardından sarımsağı koyuyoruz, en son olarak da sirkeyi, suyu, tuzu ve limon tuzunu ekliyoruz. En üstüne maydanoz ve çok az daha sirke koyup kapağını kapatıyoruz. Bir hafta gölgede bekletiyoruz.



LİMON KABUĞU SİRKESİ



MALZEMELER



6 adet limonun kabuğu

1 çay bardağı elma sirkesi

1.5 litre su





YAPILIŞI:



Limon kabuklarını iyice yıkadıktan sonra doğruyoruz ve cam bir kavanoza alıyoruz. Sirke ve suyu da üzerine ekleyerek tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kavanozun üzerini bir tülbentle kapatıyoruz ve gölge bir yere koyuyoruz. Sirkenin fermantasyon süresi ortalama bir aydır.