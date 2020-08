Bugün sizlere ilginç isimleri ile ilk duyulunca şaşırtıp güldüren tatlıların tariflerini hazırladım. Isparta'nın derdimi alan tatlısı, Urfa'nın şıllık tatlısı ve Alanya'nın öksüz helvası...



ÖKSÜZ MÜ ÖKÜZ MÜ?

İlçede kulaktan kulağa anlatılan hikayeye göre yoksul bir ana-oğul, neredeyse her gün yan evlerinde yaşayan varlıklı ailenin mutfağından gelen helva kokuları arasında yaşarmış. O zamanlar şeker pahalı bir ürün olduğundan zenginlik simgesi olarak görülürmüş. Yoksul ailenin oğlu da her gün annesinden helva istemeye başlar olmuş. Bunun üzerine anne, o an evinde olan pekmezi sulandırmış, unla karıştırıp bir helva yapmış. Tadı güzel olmuş ama oğlu helvayı görünce "Bu helva neden kara, komşunun helvası beyaz" demiş, annesi de "Bu öksüz helvası da ondan. Üstelik bu helvanın ortasındaki havuzu yıkan ilk kişiye öküz deniyor, ceza veriliyor." Öksüz helvasına 'Öküz helvası' da denmesinin nedeninin bu olduğu söyleniyor.



ÖKSÜZ HELVASI



MALZEMELER

1.5 su bardağı pekmez

1.5 su bardağı un

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN:

4 yemek kaşığı tereyağı

Ceviz

YAPILIŞI: Pekmez, su ve zeytinyağını teflon bir tavaya alıyoruz. Bu karışımın dörtte birini ayırıyoruz. Tavadaki karışım kaynayınca unu ekleyip topaklanmaması için karıştırıyoruz. Ayırdığımız pekmezli karışımı ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Helva kendini toparlayıp hamur kıvamını alınca oldu demektir. Helvamızı düz bir tepsiye alıp ortasına kaşık yardımıyla küçük bir havuz yapıyoruz ve erittiğimiz kızgın tereyağını önce bu havuza, sonra etrafına gezdirip cevizle süslüyoruz.



DERDİMİ ALAN



MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet kuru yufka

YAPILIŞI: Kızdırılmış tereyağına pekmez ilave ederek kaynatıyoruz. Yufkaları küçük parçalar halinde bölerek pekmezin üzerine ekleyip servis ediyoruz.



ŞILLIK TATLISI



MALZEMELER

2 su bardağı un

2 adet yumurta

300 gr. ceviz içi

600 gr. şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: İki yumurta, iki su bardağı un ile dört su bardağı suyu akıcı bir kıvam olana dek çırpıyoruz. Bir krep tavası alıyoruz ve tereyağı ile yağlıyoruz. Harçtan birer kepçe alarak tavaya döküyoruz, arkalı önlü pişiriyoruz. Şerbeti için; bir kaşık tereyağını eritiyoruz, daha sonra 600 gr. şeker ve üç su bardağı su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Ceviz içini dövüp az miktarda toz şekerle harmanlıyoruz. Kreplerin aralarına serpiştirip şerbetini sıcak sıcak döküyoruz. Şerbetini çeken şıllık tatlımız servise hazır hale geliyor.